Jhon Duran'ın transfer kararı: Fenerbahçe'ye bildirdi
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında kiraladığı Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın, geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi.
Jhon Duran, devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetimle paylaştı.
- Bonservisi Al-Nassr'dabulunan Jhon Duran, Fenerbahçe'de kiralık oynuyor.
- Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olan futbolcu, Fenerbahce'de 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Bonservisi Al-Nassr'da olan, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran'la ilgilenen kulüpler olduğu iddia edilirken, transfer için henüz resmi bir teklif gelmedi. Kolombiyalı futbolcunun ise geleceğiyle ilgili kararının çok net olduğu öğrenildi.
FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTEMİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre; Duran, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun, bu şartlar altında sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Duran, Fenerbahçe'de 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi. Genç futbolcunun sarı-lacivertlilerle kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
