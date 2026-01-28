Transferin maliyetini üstlenen eski yönetici Hakan Safi ile sarı lacivertli oyuncu arasında yapılan sözleşme Fenerbahçe’yi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir.

TAHİR KUM - UEFA’nın Fenerbahçe’ye yönelik başlattığı finansal inceleme, sarı lacivertli kulüpte hareketli saatlerin yaşanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde kulüpte iki gün süren incelemelerini tamamlayan UEFA Finansal Fair Play ve Deloitte heyetinin, önümüzdeki haftalarda nihai raporunu sunması bekleniyor. Gelen bilgilere göre UEFA, bu rapor doğrultusunda Fenerbahçe yönetimini resmî savunma için genel merkeze çağıracak. İncelemelerin özellikle geçmiş döneme ait mali kayıtlar üzerinde yoğunlaştığı ve bu tablolardaki belirsizliklerin kulüp içinde ‘ceza paniğine’ yol açtığı öğrenildi. Asıl krizin ise mart ayında sunulacak yeni raporlarla patlak vermesi bekleniyor.

MUKAVELE REVİZESİ ŞART

UEFA’nın mercek altına aldığı en kritik konu; sezon başında kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu’nun transfer süreci. Denetçilerin odak noktasında şu başlıklar yer alıyor: Harcama limitlerine uyum, sponsorluk anlaşmalarının şeffaflığı ve medyaya yansıyan “çifte sözleşme” iddiaları ve dışarıdan yapılan ihbarlar. UEFA yetkililerinin hem TFF hem de kulüpten detaylı rapor istediği öğrenildi. Kulüp kulislerinde konuşulan iddialara göre, Aktürkoğlu’nun sözleşmesinin finansal gerçeklere uygun şekilde revize edilmesi bir mecburiyet hâline geldi. Eğer gerekli düzenlemeler yapılmazsa, Fenerbahçe’ye yüklü miktarda para cezası veya kapsamlı transfer kısıtlaması söz konusu.

SAFİ NE DEMİŞTİ: ASENSIO'YU ALAMAZDIK!

Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan eski yönetici Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu’nun maliyetinin kendi şirketi tarafından karşılandığını ve bu konuda UEFA ile görüştüklerini ifade etmişti. Safi ayrıca “Kerem’in parasını ben ödemeseydim limiti açamıyor ve Marco Asensio’yu transfer edemiyorduk” itirafında bulunmuştu.

UEFA NE İSTEYEBİLİR?

Fenerbahçe için Kerem’in sözleşmesini revize etmek elzem görünüyor. UEFA, mart ayında yapacağı incelemede bu durumu bir usulsüzlük veya ihbarlarda iddia edildiği gibi ‘gizli finansman’ olarak görürse, sarı lacivertli kulübe uzlaşma anlaşması isteyebilir. Yani UEFA, Fenerbahçe ile yeni bir mali disiplin anlaşması yapabilir. Kerem’in maliyetini belirli bir sınıra çekmesini isteyebilir.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ CEZA ALMIŞTI

UEFA, Finansal Fair Play konusunda oldukça hassas davranan bir kurum. Avrupa futbolunun patronu geçmişte Galatasaray ve Beşiktaş’a yaptırımlar uygulamıştı. 2016 yılında Galatasaray “Zarar limitlerinin aşılması” sebebiyle 1 yıl Avrupa kupalarından menedilmişti. 2015 yılında ise Beşiktaş “Mali dengesizlik” ihlali sebebiyle 3 yıl süreli “Sattığın kadar al” ve kadro sınırlaması yaptırımıyla karşı karşıya kalmıştı.

