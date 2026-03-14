Fenerbahçe'den 2 ay önce ayrıldı, Süper Lig kariyerinin ilk golünü eski takımına attı
Fenerbahçe'nin 23 Ocak'ta Fatih Karagümrük'e kiraladığı Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü sarı-lacivertli takıma attı. 23 yaşındaki oyuncu, gol sonrası sevinmedi.
- Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.
Süper Lig'in 26'ncı haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli kulübün ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiraladığı Bartuğ Elmaz, ev sahibi ekibin ilk golünü kaydetti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçeli yıldız 'Felaket' dedi, yenilgi sebebini açıkladı: Bebekler gibi oynadık
SÜPER LİG'DE 6 YIL SONRA İLK GOL
İlk profesyonel maçına 2020 yılında çıkan Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Fenerbahçe'ye atmış oldu. 23 yaşındaki futbolcunun, attığı gol sonrası sevinmemesi dikkat çekti.
Galatasaray altyapısında yetişen genç ön liberonun, Fenerbahçe Kulübü ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
ÖNERİLEN HABERLER
'57 puanın 12'sini aldılar' dedi, Tedesco'ya sordu: 2 oyuncu olmasaydı Fenerbahçe ne yapacaktı?
