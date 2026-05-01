7 ilde kar bekleniyor, İstanbul'da sıcaklık çakılıyor! Meteoroloji'den kritik hava raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs için kritik hava durumu uyarısı yaptı. Alınan son verilere göre bazı bölgelerde sıcaklıklar hızla düşecek, kar ve sağanak etkili olacak. Öte yandan İstanbul'da da önümüzdeki günlerde sıcaklık gündüz 10 derecelere kadar inecek. İşte detaylar...
- Bolu, Sakarya gibi illerin yüksek bölgeleri karla kaplandı.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Mayıs Cumartesi günü için Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde hava şartlarının sertleşmesi uyarısında bulundu.
- Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek ancak batı bölgelerde 6 ila 10 derece hissedilir düşüş yaşanacak.
- Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
- Burdur, Isparta, Antalya'ya gök gürültülü sağanak, Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat'a ise yağmur ve kar yağışı için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı.
- İstanbul'da pazar gününe kadar Poyraz etkili olacak ve gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında seyredecek.
Mayıs ayının ilk gününde beklenen soğuk hava dalgası yurda giriş yaptı. Bolu, Sakarya gibi illerin yüksek bölgeleri beyaz örtüyü giyerken, uyarılar da peş peşe geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2 Mayıs Cumartesi günü için önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Resmi siteden paylaşılan son değerlendirmelere göre, özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde hava şartlarının ani şekilde sertleşmesi bekleniyor.
Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve Şanlıurfa çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olacağı, güney ve iç kesimlerde ise gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirildi.
6-10 DERECELİK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği, ancak batı bölgelerde 6 ila 10 derece arasında hissedilir düşüş yaşanacağı belirtildi.
Rüzgârın Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında ise güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgârların etkili olacağı aktarıldı.
Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için ise çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
3 KENTE SAĞANAK, 7 KENTE KAR UYARISI
Burdur, Isparta ve Antalya gök gürültülü kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle 'sarı kod' ile uyarı alırken; Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop ve Tokat ise hem yağmur hem de kar yağışının etkili olacağı konusunda 'sarı kodlu' uyarı aldı.
İSTANBUL'A DİKKAT!
Öte yandan Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda ise İstanbul'daki son duruma dikkat çekildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Sevgili İstanbullular, Poyraz 4 gün bizimle olacak. Özellikle pazar günü üflemesini bir kademe daha artıracak. Üfledikçe bizler üşüyeceğiz. O üfledikçe havamız temizlenecek, ferah bir moda geçeceğiz. Sıcaklık gündüz bile 10 derecelerde olacak. Kalın giyinelim..."