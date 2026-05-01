Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'e geri döneceği yönündeki iddialara ilişkin olarak net bir açıklama yaptı. İspanyol ekibiyle bir görüşme gerçekleştirmediğini kesin bir dille belirten Portekizli teknik adam, "Real Madrid'den kimse benimle konuşmadı, bunu garanti edebilirim." dedi.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Famalicao karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KİMSE BENİMLE KONUŞMADI"

Florentino Perez'in kendisini Real Madrid'e geri döndürmek istediği iddiası hakkında konuşan Mourinho, "Hayır, Real Madrid'den kimse benimle konuşmadı, bunu garanti edebilirim. Futbolda çok uzun yıllardır varım ve bu tür şeylere alışkınız ama Real Madrid'den hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho

"BİR YILIM KALDI"

Benfica'de 1 yılı kaldığını ve her şeyin kulübün isteklerine bağlı olduğunu belirten Jose Mourinho, "Benfica ile sözleşmenin bitmesine bir yıl kaldı, hepsi bu. Her şey kulübün isteklerine bağlı. Benfica'da kalma isteğim benim açımdan herhangi bir koşula bağlı değil, takıma yapılacak yatırıma da bağlı değil. Bir teknik direktör bir kulüpte ne kadar uzun süre kalırsa takımı o kadar çok kendi tarzına göre şekillendirir, kadroyu o kadar çok kendi tarzına göre biçimlendirir... Bu normal bir süreçtir." dedi.

SÖZLEŞMEDE "FESİH" MADDESİ

Mourinho'nun, Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Sözleşmede "sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde geçerli" özel bir madde yer alıyor. Benfica ve Mourinho'nun, bu süreçte yaklaşık 3 milyon euroya kontratı feshetme hakkı bulunuyor.

