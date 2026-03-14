Adana’nın Kozan ilçesinde kadınlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayram sofralarının vazgeçilmezi içli köfte için imece usulü hazırlıklara başladı. Gün boyu süren zahmetli çalışmayla hazırlanan yöresel lezzetler, bayramda misafirlere ikram edilmek üzere özenle saklanıyor.

Kozan'da kadınlar, günler öncesinden bir araya gelerek kentin yöresel lezzetlerinden içli köfte yapımı için hazırlıklara başladı. Zahmetli ve ince işçilik gerektiren içli köfte, kadınlar tarafından titizlikle hazırlanıyor. İki farklı bulgur çeşidinin kullanıldığı içli köftenin hamuru uzun uğraşlarla hazırlanırken, iç harcı ise kıyma, kuyruk yağı ve baharatlarla lezzetlendiriliyor.

Adanalı kadınlar işe koyuldu! İnce işçiliği ile biliniyor, bayram sofralarının vazgeçilmezi oluyor

HAZIRLAMASI GÜN BOYU SÜRÜYOR

Kadınlar, gün boyu süren hazırlıkların ardından hazırlanan içli köfteleri bayramda misafirlerine ikram etmek için saklıyor.

"ÇOK İNCE İŞÇİLİĞİ VAR"

İçli köfte hazırlayan kadınlardan Atike Solmuşgül, bu geleneğin yıllardır sürdüğünü belirterek, "İftar ve bayram sofralarımızın vazgeçilmezidir. İnce bulgur ve setik dediğimiz bulguru kullanırız. İç harcında kıyma, kuyruk yağı, salça ve baharat olur. Gün boyu süren bir hazırlık gerektirir. Çok ince işçiliği vardır" dedi.

"KALABALIK SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ"

Kadınlardan Sevda Ersin ise imece usulü hazırlık yaptıklarını belirterek, "Yöresel olarak misafirlerimiz için hazırlıyoruz. Özellikle tadını bilmeyenlere ikram ediyoruz. Kalabalık aile sofralarında vazgeçilmezdir. Ailede çalışan ya da yapamayanlar için de hazırlıyoruz" diye konuştu.

