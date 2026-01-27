Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8'inci haftasında Romanya'nın FCSB (Steaua Bükreş) takımına konuk olacak. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu netleştirmeye başladı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 8'inci hafta mücadelesinde 29 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'te FCSB ile deplasmanda karşılaşacak. İlk 24'ü garantileyen sarı-lacivertiler, üst sıralara yükselmek adına sahaya çıkacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, sahaya süreceği kadroyu büyük oranda belirledi.

Domenico Tedesco

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson olacak. Savunmanın sağında Mert Müldür’ün, solunda Nelson Semedo’nun forma giymesi bekleniyor. Milan Skriniar’ın cezalı olduğu maçta stoper ikilisinin Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşacağı öğrenildi.

Jayden Oosterwolde

Orta sahada Fred ve Yiğit Efe Demir şans bulacak. 10 numarada Marco Asensio, sağ kanatta Dorgeles Nene ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu’nun yer alacağı belirtildi. Temsilcimiz, ileri uçta ise Jhon Duran ile gol arayacak.

