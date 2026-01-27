Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde grup aşamasının son maçı olan FCSB karşılaşmasında düdük çalacak hakem belli oldu. Müsabakada Sırp hakem Nenad Minakovic görev alacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 29 Ocak Perşembe günü oynanacak FCSB-Fenerbahçe maçında Sırp hakem Nenad Minakovic, düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Minakovic'in yardımcılıklarını, Sırbistan Futbol Federasyonundan Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Milan Mitic olacak.

