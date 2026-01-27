Arabistan Ligi ekibi Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe’ye giden Talisca ve Jhon Duran için dikkat çeken açıklamalar yaptı. Talisca’nın saha içine odaklanamadığını söyleyen Al-Majed, Jhon Duran için ise “ayrılmasıyla bayram ettik” ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe’ye transfer olan Anderson Talisca ve Jhon Duran hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir programda konuşan Al-Majed, Talisca’nın saha içine odaklanmakta sorun yaşadığını savunurken, Jhon Duran’ın ise profesyonellikten uzak davranışları nedeniyle kulüpten ayrılmasına sevindiklerini söyledi.

Bu sözler, iki futbolcunun Al Nassr’dan ayrılık sürecini yeniden gündeme taşıdı.

"BASKI YAPMAYAN BİR OYUNCUYA GÜVENEMEZSİNİZ"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz 24-25 sezonunun devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca hakkında Thamania kanalının Socrates adlı podcast programında konuşan Al-Majed, Brezilyalı futbolcuyla yollarını bilinçli olarak ayırdıklarını söyledi.

Al-Majed, "Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi. İki temel sorunu vardı: sakatlıklar ve oyun tarzı. Rakibe baskı yapmıyordu. Cristiano Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan bir oyuncuya güvenemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca geldiği 24/25 sezonunun ikinci yarısından beri çıktığı 53 maçta 29 gol ve 5 asist yaptı

"JHON DURAN PROFESYONELLİKTEN UZAKTI"

Al Nassr Başkanı, yine 24-25 sezonunda Aston Villa'dan tam 75 milyon euro karşılığında transfer edilen ve bu sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralanan Jhon Duran hakkında ise çok daha sert konuştu.

Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Kolombiyalı futbolcunun ayrılığı sonrası rahatladıklarını belirten Al-Majed, "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Kalsaydı çok sert önlemler alacaktık ve ciddi sorunlar yaşayacaktık. Ayrılmasıyla adeta bayram ettik" dedi.

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 maçta 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Anderson Talisca ise geldiği 24/25 sezonunun ikinci yarısından beri çıktığı 53 maçta 29 gol ve 5 asist yaptı.

