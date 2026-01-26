Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, Fenerbahçe'ye transfer olan Kolombiyalı golcü Jhon Duran ve Brezilyalı orta saha Anderson Talisca hakkında sert ifadeler kullandı.

Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Anderson Talisca ve bu sezon başında kiralanan Jhon Duran hakkında konuşan Al Nassr Başkanı Abdullah Al-Majed, 2 yıldız için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"TALİSCA'NİN İKİ SORUNU VARDI"

Cristiano Ronaldo takımda olduğu için Talisca'ya ihtiyaçları olmadığını söyleyen Al-Majed, "Talisca ve Duran'dan bıkmıştık. Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi, biz de kurtulmaya karar verdik. Talisca'nin iki sorunu vardı: Sakatlık ve oyun tarzı. Kendi takımımızdan çok rakip savunmaya hizmet ediyor gibiydi. Oyunda baskı yapmıyordu. Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan birine güvenemezsiniz." dedi.

Anderson Talisca

"GİDİNCE BAYRAM ETTİK"

Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasıyla bayram ettiklerini kaydeden Al-Majed, "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Bize gelen teklifi uygun bulduğumuz için ayrılmasına izin verdik. Kalsaydı onun için çok sert önlemler alacak ve sorun yaşayacaktık. Neyse ki işler onun istediği gibi gitmedi." şeklinde konuştu.

Jhon Duran

75 MİLYON AVROYA ALINDI

Al Nassr tarihinin en pahalı transferi olan Jhon Duran, geçen sezon devre arasında Aston Villa'dan 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a transfer olmuş ancak profesyonelliğe sığmayan davranışları yüzünden bileti kesilmişti. Yıldız oyuncu bu sezon başında Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gitti.

