UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabı tamamlanıyor: İşte son haftanın programı...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması 29 Ocak perşembe günü oynanacak 8'inci hafta maçlarıyla tamamlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, Romanya'nın FCSB (Steaua Bükreş) takımıyla deplasmanda kozlarını paylaşacak.
- National Arena'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak.
- Sarı-lacivertliler, Romanya'dan 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
- Avrupa Ligi'ndeki tüm maçlar TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında 18 maç oynanacak. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta mücadelesinde Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.
Ligde play-off turuna yükselmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmalar şöyle:
23:00 FCSB (Romanya)-Fenerbahçe
23:00 Aston Villa (İngiltere)-Salzburg (Avusturya)
23:00 Basel (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)
23:00 Celtic (İskoçya)-Utrecht (Hollanda)
23:00 Genk (Belçika)-Malmö (İsveç)
23:00 Go Ahead Eagles (Hollanda)-Braga (Portekiz)
23:00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Celta Vigo (İspanya)
23:00 Lille (Fransa)-Freiburg (Almanya)
23:00 Ludogorets (Bulgaristan)-Nice (Fransa)
23:00 Olimpik Lyon (Fransa)-PAOK (Yunanistan)
23:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Bologna (İtalya)
23:00 Midtjylland (Danimarka)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Ferencvaros (Macaristan)
23:00 Panathinaikos (Yunanistan)-Roma (İtalya)
23:00 Porto (Portekiz)-Rangers (İskoçya)
23:00 Real Betis (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)
23:00 Sturm Graz (Avusturya)-Brann (Norveç)
23:00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)