İstanbul'da 30 yaşındaki İbrahim Ak, satın aldığı elektrikli otomobilin kısa süre içinde arıza verdiğini ve yaklaşık 6 aydır servisten teslim alamadığını öne sürdü. Firmadan şikayetçi olduğunu belirten Ak, yetkililerden yardım istedi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan İbrahim Ak, 3 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da elektrikli otomobil satın aldı. Ak, aracı yaklaşık 1 ay kullandıktan sonra sürekli arızalar vermeye başladığından dolayı 3 Aralık 2025 tarihinde servise bıraktı. Araç, aradan geçen yaklaşık 6 aya rağmen hala alıcısına teslim edilemezken, tüm yatırımıyla sıfır araç aldığını belirten İbrahim Ak yetkililerden yardım istedi.

Yaşadığı süreci anlatan İbrahim Ak, aracın kısa sürede çeşitli arızalar verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"6 AYDIR GELİŞME OLMADI"

"3 Kasım 2025 tarihinde elektrikli araç satın aldım. Aracı yaklaşık bir ay kullandım. Bu süreçte araç sürekli arıza verdi. ABS arızası verdi, aracı şarja taktığımda şarj soketi çıkmadı ve istasyonda kaldım. Otobanda kırmızı ışıkta beklerken araç kendi kendine yürüdü ve yolda kaldım. Servisi aradım ama yardımcı olmadılar. O tarihten beri araç serviste. Bana şarj soketinin değişeceğini söylediler ama yaklaşık 6 aydır bir gelişme olmadı. Bana ikame araç verdiler ama mağduriyetim devam ediyor"

Ak, aracı satın aldıktan sonra başka bir yatırım planı yaptığını da belirterek, "Ben bu aracı satıp yerine gayrimenkul alacaktım. Ancak araç serviste olduğu için satamadım ve bu nedenle mağdur oldum" dedi.

İbrahim Ak

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Servis yetkililerinin kendisine parça beklediklerini söylediklerini öne süren Ak, "Bize yurt dışından parça gelmediğini söylüyorlar. Bazen '1 sene de sürebilir' gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu saatten sonra aracı da istemiyorum. Aracın bedelinin iade edilmesini istiyorum. Konuyu avukatlarıma verdim, hukuki süreç başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"ARAÇ 6 AYDIR SERVİSTE YATIYOR"

Ak ile birlikte bayiye giden ve sürece tanıklık ettiğini belirten Yakup Ertan ise yaşanan süreçle ilgili şunları söyledi:

"İbrahim abiyle birlikte şirkete gittik. 4-5 aydır 'Parçanız gelecek' diyerek oyaladıklarını gördük. Araba yaklaşık 6 aydır serviste yatıyor. İbrahim abi bu arabayı satıp ev alacaktı ama araç serviste olduğu için satamadı ve mağdur oldu. Kendisine 'Arabanız 6 ayda da gelebilir, 1 yılda da gelebilir' gibi şeyler söylendi."

İbrahim Ak'ın firma hakkında şikayette bulunduğu ve konunun arabulucu ile yargı sürecine taşındığı öğrenildi.

