Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan, başkent Riyad’da inşa edilen fütüristik Mukaab mega projesindeki büyük inşaat çalışmalarını askıya aldı. Projenin finansmanı ve fizibilitesi yeniden ele alınırken, sahadaki faaliyetlerin önemli bölümü durduruldu.

RİYAD’IN KALBİNDEKİ DEV KÜP BEKLEMEYE ALINDI Yeni Murabba geliştirme projesinin merkezinde yer alan Mukaab, 400 metreye 400 metre ölçülerinde, metal bir küp olarak tasarlanmıştı. Yapının içine 20 Empire State binasının sığabileceği ve yaklaşık 2 milyon metrekare kapalı alana sahip olacağı planlanıyordu. Bu özellikleriyle dünyanın en büyük tek parça yapısı olması hedefleniyordu

PARALAR ERİDİ... Suudi Arabistan’ın 925 milyar dolarlık Kamu Yatırım Fonu PIF, maliyetleri kontrol altına almak ve harcamalara öncelik vermek amacıyla bazı mega projelerde frene bastı. Mukaab da bu kapsamda askıya alınan Vizyon 2030 projeleri arasına girdi. Fonun odağını lojistik, yapay zeka, madencilik ve kısa vadede daha yüksek getiri sunan alanlar kapsayacak.

KAZI DIŞINDA ÇALIŞMALAR DURDU Projeye yakın kaynaklar, toprak kazısı ve kazık çakma işlemleri dışındaki faaliyetlerin durdurulduğunu söyledi. Mukaab’ın geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, çevredeki gayrimenkul projelerinin planlandığı şekilde devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

NEOM’daki The Line, Trojena ve benzeri projelerde yaşanan gecikmelerin ardından Mukaab da bu sürecin parçası oldu. Petrol fiyatlarının beklenen seviyelerin altında kalması, mali baskıyı artırdı. GÖZLER EXPO 2030 VE DÜNYA KUPASI’NA ÇEVRİLDİ Kaynaklara göre Suudi Arabistan, 2030 Dünya Fuarı ve 2034 Dünya Kupası için altyapı yatırımlarına, Diriyah kültür bölgesine ve Qiddiya turizm mega projesine öncelik veriyor. Bu projelerin daha acil ve daha karlı görüldüğü ifade edildi



50 MİLYAR DOLARLIK BÖLGE, 2040 HEDEFİ Gayrimenkul danışmanlık şirketi Knight Frank, Yeni Murabba bölgesinin toplam maliyetini yaklaşık 50 milyar dolar olarak hesaplıyor. İlk planlarda 2030’da tamamlanması öngörülen proje için yeni hedef 2040 olarak belirlendi. Bölgenin 104 bin konut barındırması ve yüz binlerce kişiye istihdam sağlaması planlanıyordu.



MUKAAB TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE Mukaab tasarımı, Kabe’ye benzerliği nedeniyle daha önce sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Proje, mimarisi ve ölçeğiyle uzun süre küresel gündemde kalmıştı.

