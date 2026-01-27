Altın yükselişini sürdürüyor, yatırımcılar için kritik seviyeler yaklaşıyor. Ekonomist Şirin Sarı, altındaki rekor serisinin ardından sert düşüşlerin gelebileceğini söyledi. 2011 yılını hatırlatan Sarı, "Yüzde 30-50’leri aşan düşüşlerin gerçekleşebileceği bir döneme de girebiliriz. Dünya sürekli bir gerginlik içerisinde olmayacak" dedi.

Altın, jeopolitik risklerin ve merkez bankalarının rezerv çeşitliliği stratejilerinin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Ekonomist Şirin Sarı katıldığı bir canlı yayında ons altındaki hareketliliği değerlendirdi ve yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Özellikle Amerika ve Çin'deki jeopolitik gerilim ve gelişmelerin altını desteklediğini belirten Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortalama nereden döneceğini tahmin edemediğimiz bir fiyatlandırma içerisine girdik. Tabii yatırım bankalarından da beklenen oluyor. 4.000-4.500 dolar seviyelerindeyken ons altın 5.000-5.500’leri tahmin olarak almaya başlamıştık; şimdi 6.000-6.500-7.000 dolarları tahmin olarak almaya başladık. Bu tabii biraz korkutucu"

MART AYINI İŞARET ETTİ Yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ifade eden Sarı, portföylerde altın miktarının azaltılması gerektiğini belirtti: "Bu noktada altın yatırımcısı hala yükseliş trendinde olduğunu unutmaması gerekiyor. Ama artık sert düşüşlere biraz yaklaştık. Aslında bizim portföy olarak değerlendirdiğimiz bir bölge vardı. 5.000 dolar seviyesi portföyden bir miktar altınını satabileceğimiz 5.450’ye doğru portföydeki altın miktarını %50-%60’a kadar azaltabileceğimiz bir bölgeydi.

Bu bölgeye girmiş olduk kendimizce teknik olarak baktığımızda Mart sonunu işaret ediyordum hep. O oralara da yaklaşıyoruz. Yani riskin arttığı, anlamsız yükselişler belki ons altında 5.400, gümüşte 150 dolarlara kadar devam edebilir. Ama artık portföylerden altın miktarını azaltıp belki daha aşağılardan yerine koyabilmek açısından önemli günlere yaklaşmış olduk.

Sarı sözlerini şu sözlerle noktaladı: "Yani altının senaryosu ve altını destekleyen süreçler ve haberler bitmiyor. Sadece önümüzdeki birkaç aylık süreç içerisinde düşüşe dikkat etmekte fayda var. Almak isteyenler için de bir fırsat oluşturacaktır ons altın. Orta ve uzun vadede, hem enflasyon riskinin artması hem Fed’den faiz kararlarını takip edeceğiz. Faiz indirimi noktasında üzerindeki baskı, açıklamaları önemli olmuş olacak. Siyasi baskının olması, Beyaz Saray'ın baskısı, geçmişte Fed’in bağımsızlığının sorgulanmasını sağladı. Bu da ayrı bir risk olarak karşımıza çıkıyor.

2011 YILINI ÖRNEK VERDİ Belki karşı taraf riskini de konuşacağız. Kurumların battığı, bankaların battığı bir dönemi de önümüzdeki aylarda, yıllarda konuşabiliriz. O yüzden altın gündemde kalmaya devam edecek. Bozdurmak isteyenler ya da biraz ortalama yapmak isteyenler, kar realizasyonu yapmak isteyenler açısından bu önümüzdeki iki ay önemli diyelim ama serüven devam ediyor altın cephesinde. Ani bir piyasanın beklemediği beklentisinin dışındaki zaten birçok şeyi fiyatlıyor şu an piyasa. Hızlı bir yükseliş 5.400-5.450 bandına kadar ve daha sonra aslında bu 2011 yılıyla 2021 yılı içerisindeki altın hareketindeki o karaktere benzer bir döneme girilmesini bekliyoruz teknik olarak.

2011 yıllarında hem altında hem de gümüşte hızlı yükselişler oldu. Altında 1920 dolar seviyelerini gördük. Gümüşte 50 dolar seviyelerini gördük ve daha sonra gümüşte %60-70’e yakın düşüş gerçekleşti. Ons altında 1.100 dolar seviyelerine kadar düşüşler oldu. Bunlar çok ciddi düşüşler. %30-50’leri aşan düşüşlerin gerçekleşebileceği bir döneme de girebiliriz. Dünya sürekli bir gerginlik içerisinde olmayacak. Trump bence istediğini aldıktan sonra daha güllük gülistanlık, daha pozitif, daha pembe tabloların çizildiği ve riskli varlıklara geçişin olduğu bir dönem yaşayabiliriz. Bu ortalama Mart-Nisan başı gibi hesaplıyoruz ama daha erken bir aylık süreç içerisinde yıl sonunda 7 bin TL gram altında bekliyordum; ama burada 25 günlük, neredeyse 22-23 günlük bir tahmin edememe gibi bir durum söz konusu oldu. Mart sonu-Nisan başı gibi altında da gümüşte de belki uzun süre bizi bekletebileceği bir döneme de girebiliriz. Sosyal medyada birçok yatırım firmasının raporlarına baktığımızda 2026-27-28 altının yükseleceğinden bahsediliyor. Ama geçmiş karakter, geçmiş yıllardaki o benzer hareket gözden kaçırılıyor. Maksimum seviyeler 5.400-5.450 gibi belirlenebilir"

