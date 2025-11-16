İzmir'de Şule Çörekçi 20 kedisiyle birlikte öldü
İzmir'de 'Islak Burunlar Pati Evi' kurucusu hayvansever kimliği ile bilinen Şule Çörekçi evinde çıkan yangında can verdi. Çörekçi ile beraber 20'den fazla kedinin de öldüğü öğrenildi.
- Yangın, sobadan çıktığı değerlendirildi.
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangına müdahale edildi.
- Çörekçi'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay İzmir'in Menemen ilçesinde dün gece saatlerinde tek katlı evde meydana geldi. Hayvansever kimliğiyle tanınan, evinde ve bahçesinde çok sayıda hayvanı besleyen Şule Çörekçi'nin (56) yaşadığı evden dumanlar yükselmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınan yangında, evde mahsur kalan Şule Çörekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU
İlk incelemelere göre yangının sobadan çıktığı değerlendirilirken Çörekçi'nin evinde baktığı 20'den fazla kedinin de alevlerden kurtarılamadığı öğrenildi.
Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.