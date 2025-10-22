CHP talanı iddianamede ortaya döküldü! Kim rüşvet verdiyse ihaleleri de o almış

GAMZE ERDOĞAN - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütüyle ilgili iddianamede İETT’te yapılan usulsüzlükler de anlatılıyor.

Özellikle 2019 yerel seçimlerinin ardından, İETT bünyesinde yapılan ihalelerde belirli firmaların dışlandığı, bazı şirketlerden ise “komisyon” adı altında para istendiği iddia edildi. Aziz İhsan Aktaş, savcılıktaki ifadesinde, İETT’nin bakım-onarım işlerinde görevli firmaların Küçükçekmece’deki bir şirket merkezinde toplantıya çağrıldığını anlattı.

İddiaya göre, bu toplantıda İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Bülbüllü, sözleşme bedellerinin yüzde 10’u oranında ödeme yapılmasını istedi. İş dünyasının bu yüzden İbrahim Bülbüllü’ye “Yüzde 10 Bülbüllü” lakabını taktığı ifade edildi. Bu ödemelerin, hak edişlerin gerçekleşmesine paralel biçimde düzenli aralıklarla teslim edilmesi gerektiği belirtildi. Aktaş, toplanan paraların Bülbüllü ve Ebubekir Akın’a teslim edildiğini, diğer firmalardan da benzer şekilde para toplandığını öne sürdü.

AK PARTİ DEVRİNE VETO

İddianamede yer alan tanık beyanlarına göre, 2019 yerel seçimlerinin ardından belediye yönetiminin değişmesiyle birlikte ihalelerdeki dengeler de değişti. Tanıklar, Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesiyle AK Parti döneminde iş alan birçok firmanın devre dışı bırakıldığını, Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ’nin garaj sayısının artırılması sürecinde bu firmalara baskı yapıldığını ve belirli taleplerin yerine getirilmesinin istendiğini aktardı.

AKTAŞ'IN ELİ HER YERDE

İddianamede, İSFALT Anadolu Yakası Asfalt ve Asfalt Yama Yapılması İhalesi’nin açık ihale şeklinde yapıldığı, Aktaş’ın söz konusu kuruma ihale danışmanlığı yapan şüpheli Mustafa Mutlu üzerinden yaklaşık maliyet ve fiyat bilgisini öğrendiği ve ihaleyi örgüte ait firmanın aldığı kaydedildi.

İddianamede, Aktaş’ın Ceyhan Belediyesi’ndeki alacaklarına karşılık, rüşvet olarak eski belediye başkanı şüpheli Kadir Aydar’ın aile şirketine ait iki taşınmazı değerinin çok üzerinde 20 milyon liraya satın aldığı belirtildi.

AHMET ÖZER SU YOLUNU KENDİSİNE ÇEVİRMİŞ

Aziz Aktaş iddianamesinde, şüpheli Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanı olduktan sonra ihale sistemi ile ilgili müdürleri ve başkan yardımcılarını değiştirdiği iddia ediliyor. Ayrıca Özer’in, arkadaşı Cevdet Özster’i danışman olarak atayıp, akrabalarını belediyede çeşitli birimlere getirip yapı kurduğu aktarılıyor. İddianamede, Özer’in başkanlığının yedinci ayında yapılan en yüksek tutarlı ihaleyi Aktaş’a ait örgütün kazandığı vurgulanıyor. İddianamedeki bir başka şüpheli ise Celal Tekin… “Şüpheli Celal Tekin, Seyhan Belediye Başkanı olan eşi Oya Tekin’in çantacılığını yapmış, Aktaş ile 19 Temmuz 2024 günü Ankara’da buluşup hak ediş ödemesi karşılığında örgüt liderinden 1 milyon $ rüşveti Oya Tekin adına teslim almıştır” deniliyor.

ISPARTA VE KÜTAHYA'DAN İHALE DOSYASI İSTENDİ