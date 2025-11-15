İyi Parti'de kongre sürecinin başlamasıyla Meral Akşener'in döneceği iddiaları ortaya çıktı. Müsavat Dervişoğlu isim vermeden hedefine Akşener'i oturtan açıklamalarda bulunurken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, partideki son durum hakkında önemli bilgiler verdi.

İyi Parti'nin 27 Ağustos'ta başlayan 4. Olağan Kurultay takvimi çerçevesinde şu ana kadar 30 ilde kongreler tamamlandı. Partinin ay sonuna kadar tüm il kongrelerini bitirip, aralıkta büyük kurultayını yapması planlanırken 'Meral Akşener' tartışması süreci gölgeledi.

Bazı basın mecralarında Akşener'in döneceği yönündeki iddialar partiyi karıştırdı. İyi Parti Genel Başkanı ise isim vermeden Akşener'e tepki gösterdi.

Konuyla ilgili TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik önemli açıklamalarda bulundu.

Atik sosyal medyasıdan şu açıklamayı yaptı:

İyi Parti’de “Meral Akşener” gerilimi

İyi Parti kongre süreci devam ederken sosyal medyada, “Meral Akşener geri mi dönüyor?” tartışması başladı.

Bazı haber siteleri ve gazeteciler, Akşener’in topuk sesinin duyulduğu mesajlar paylaştı.

O iddialara cevap Ankara İl Kongresine katılan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi.

Dervişoğlu isim vermedi ama parti kurmaylarına göre hedef Meral Akşener’di.

"İYİ PARTİ'Yİ DİZAYN EDEMEYECEKLER"

Müsavat Dervişoğlu:

“18 aydan bu yana İYİ Partili lehine tek bir doğru kelam sarf etmeyen insanların, kongre ve kurultay dönemlerinde sosyal medya mecralarında İyi Parti'ye zarar vermesine izin vermemeniz gerekliliğinin altını çiziyorum.

Biz başkasını iktidar yapmak için kurulmadığımız gibi hiç kimseyi de iktidar yapmak üzere garanti vermedik.

Ben burada olduğum sürece İyi Parti’yi dizayn edemeyecekler.”

AKŞENER SESSİZ

Dervişoğlu sert konuşurken Akşener cephesinde ise sessizlik hakim.

Dervişoğlu yarın İstanbul İl Kongresine katılacak. İstanbul İl Kongresinde Akşener’in desteklediği isim İmran Nilay Tüfekçi. Diğer aday ise mevcut il başkanı Yücel Coşkun.

Bakalım bilek güreşini kim kazanacak.

ÇAGLA ÇAGLAR

