Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2 golle geçen A Milli Futbol Takımı, play-off oynamayı garantiledi. Direkt katılım hakkı elde edebilmek için lider İspanya'yı 15 farkla yenmesi gereken Türkiye'nin, doğrudan katılım şansı mucizelere kalırken play-off öncesi muhtemel rakipleri belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda konuk ettiği Bulgaristan'ı kayıpsız geçse de lider İspanya'nın kazanmasıyla direkt katılım hayali büyük ölçüde suya düştü.

LİDERLİK MUCİZE

E Grubu'nun beşinci maçında Gürcistan'ı 4-0'la geçen İspanya, 5'te 5 yaptı ve gol averajını 19'a yükseltti. Türkiye'nin İspanya'yı geçerek Dünya Kupası bileti alabilmesi için sahadan 15 farkla galip ayrılması, futbol mucizesini gerçekleştirmesi gerekiyor.

TÜRKİYE 1. TORBADA

A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda play-off mücadelesi vermesine kesin gözüyle bakılırken hangi torbadan katılacağımız belli oldu.

1. Torba: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Polonya

2. Torba: Macaristan, İskoçya, Çekya, Slovakya

3. Torba: Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek

4. Torba: Galler, İsveç, Romanya, Kuzey İrlanda

Torbası kesinleşen takımlar: Türkiye, Çekya, Arnavutluk, İsveç, Kuzey İrlanda.

4 BİLET İÇİN 16 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Dünya Kupası'nın son 4 biletini almak için 16 takım play-off turunda mücadelede verecek. Son 4 bilet için 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

TEK MAÇ USULÜNE GÖRE OYNANACAK

Tek maç usulüne göre oynanacak yarı final maçları sonrasında finalistler belirlenecek. Yine final müsabakası da tek maç olacak. Kazanan Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

SERİ BAŞLARI SAHA AVANTAJI OLACAK

Yarı finallerde seri başı takımlar (1. ve 2. torbadaki takımları) evlerinde oynayacak. Final maçlarının ev sahipleri ise kura çekimi ile belirlenecek.

