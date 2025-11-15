Yüz binlerce lira ödediler sonu kabus oldu! Doktor hastanın kafasında iğne unuttu
Güzelleşmek için ameliyat masasına yatan 6 hasta aynı estetik cerrahın kurbanı oldu. Kimi belinde, kimi yüzünde, kimi bacağında kalıcı izler ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade etti. Bir hasta ise kafasında iğne unutulduğunu iddia etti.
- Hastalar, estetik cerrahi sonrası vücutlarında derin izler, günlük yaşamlarında zorluklar ve ameliyatın beklenen sonucu almamaları nedeniyle mağdur olduklarını belirtiyorlar.
- Mağdur sayısının 10'dan fazla olduğu tahmin ediliyor.
- Hastalar, ameliyattan sonra vücutlarında iğne veya dikişlerin unutularak bırakıldığını iddia ediyorlar.
- Hastalar ameliyattan iki yıl sonra bile eski sağlığına kavuşamadıklarını savunuyor.
Güzelleşmek için bıçak altına yatan sonrasında mağdur olan hastaların sayısı artıyor. Son olarak bir estetik cerrahın müdahaleleri sonrası, yüz binlerce lira ödeyen hastaların vücutlarında derin izler oluştuğu yürümekte ve oturmakta zorlandıkları ortaya çıktı.
Mağdur 6 hasta yaşadığı kabusu anlattı.
Show Haberin haberine göre kiminin belinde, kiminin göğsünde, kiminin bacaklarında, kiminin ise yüzünde derin izler bulunuyor. Hastalar, günlük yaşamlarının ciddi biçimde etkilendiğini dile getiriyor.
BIÇAK ALTINA YATIP İYİLEŞEMEDİLER
Dilşat Öztürk, yüz gerdirme ameliyatı olduğunu, ancak istediği sonucu alamadığını söyleyip ameliyattan sonra başında cerrahi bir iğne unutulduğunu iddia etti.
Nihal Çöbeş de aynı doktora gitti. Çöbeş, “Karnım ve bacaklarımda hiçbir iyileşme yok” diyerek beklemediği sonuçlar aldığını ifade etti.
2023 yılında ameliyat olduğunu belirten bir başka hasta, iki yıldır eski sağlığına kavuşamadığını söyledi.
Hastalar bunu 'vahşet' olarak niteleyip vücutlarının artık tanınmayacak hale geldiğini öne sürdü.
Mağdur sayısının 10'dan fazla olduğu tahmin ediliyor.