Güzelleşmek için ameliyat masasına yatan 6 hasta aynı estetik cerrahın kurbanı oldu. Kimi belinde, kimi yüzünde, kimi bacağında kalıcı izler ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade etti. Bir hasta ise kafasında iğne unutulduğunu iddia etti.

Güzelleşmek için bıçak altına yatan sonrasında mağdur olan hastaların sayısı artıyor. Son olarak bir estetik cerrahın müdahaleleri sonrası, yüz binlerce lira ödeyen hastaların vücutlarında derin izler oluştuğu yürümekte ve oturmakta zorlandıkları ortaya çıktı.

Mağdur 6 hasta yaşadığı kabusu anlattı.

Show Haberin haberine göre kiminin belinde, kiminin göğsünde, kiminin bacaklarında, kiminin ise yüzünde derin izler bulunuyor. Hastalar, günlük yaşamlarının ciddi biçimde etkilendiğini dile getiriyor.

BIÇAK ALTINA YATIP İYİLEŞEMEDİLER

Dilşat Öztürk, yüz gerdirme ameliyatı olduğunu, ancak istediği sonucu alamadığını söyleyip ameliyattan sonra başında cerrahi bir iğne unutulduğunu iddia etti.

Nihal Çöbeş de aynı doktora gitti. Çöbeş, “Karnım ve bacaklarımda hiçbir iyileşme yok” diyerek beklemediği sonuçlar aldığını ifade etti.

2023 yılında ameliyat olduğunu belirten bir başka hasta, iki yıldır eski sağlığına kavuşamadığını söyledi.

Hastalar bunu 'vahşet' olarak niteleyip vücutlarının artık tanınmayacak hale geldiğini öne sürdü.

Mağdur sayısının 10'dan fazla olduğu tahmin ediliyor.

ÇAGLA ÇAGLAR

