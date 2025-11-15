İslam Memiş, dalgalı seyirde olan altın için aynı uyarılarını sürdürdü ve "Ne düşüşler bitti ne de yükselişler bitti. 2026 yılına odaklandık. 2026 yılını bekleyin" dedi. Önümüzdeki yıl için değerlendirmelerine de ayrı bir parantez açan Memiş, "2026 yılı manipülasyon yılı olacak. 2026 yılında da sistem kazanacak, yatırımlar kazanılacak" dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kasım ayına dikkat çekti ve yatırımcılara 2026 yılı için uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerini paylaşan Memiş, ilk olarak Papa'nın yapacağı İznik ziyaretine değindi ve şunları söyledi:

PAPA'NIN İZNİK ZİYARETİ

"Papa İznik ziyareti önemli. Burada Kasım ayına sık sık atıfta bulundum bugüne kadar. Kasım ayını bekleyin. Kasım ayına kadar bekleyin. Kasım ayında birçok sürpriz gelişmeleri göreceksiniz. Uyarılarım vardı. Yine Papa'nın ziyaretini öncesinde ve sonrasında detaylı bir şekilde yorumlayacağım. Çünkü bu ziyaret normal bir ziyaret değil"

Memiş'in altın fiyatlarıyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde:

"Altın gümüş fiyatlarında bu hafta bir atak göreceğiz ama tekrar aşağı gelecek. O yüzden panik yapmayın uyarılarım vardı.

İslam Memiş

ALTINDA BEKLEMEYE DEVAM

Yani bir gün içerisinde ons altın uluslararası piyasalarda 211 dolarlık bir düşüş olduğunu hep beraber gördük.

3980- 3880 iki tane güçlü destek seviyesi var. Yıl sonuna kadar buraları takip etmeye devam edeceğiz. Sakin bir şekilde kenarda beklemeye devam ediyoruz.

Ons altın tarafında 4.000 dolar seviyesinin altındaki rakamları kademeli alım olarak kullanmaya tekrar devam edeceğiz.

Aşağıda ne düşüşler bitti yukarıda ne de yükselişler bitti. 2026 yılına odaklandık. Bekle 2026 yılını bekle. Yine 4800, 4880, 5.000 dolar seviyeleri yine yukarıda durmaya devam edecek. Çünkü 2026 yılı genel itibariyle bir manipülasyon yılı. Burada en güvenli liman yine altın ve gümüş olacak.

O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısına her zaman düşüşleri bir ilave yapmak suretiyle, düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmek suretiyle bu süreci geçiştirebilirsiniz.

ÖNÜMÜZDE HAFTA PETROL ZAMMI OLABİLİR

Ukrayna Rusya'nın petrol sahalarını vurmasının akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağını söyleyen Memiş, "Bence önümüzdeki hafta içi pompa fiyatlarına yeni bir zam gelebilir diye tahmin ediyorum. Ona göre ulaşım sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarımızın bilgisi olsun" dedi.

Memiş'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

DOLAR VE EURO

Dolar endeksi önemli, çünkü dolar endeksinde yaşanan dalgalanmalar küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. Amerika Merkez Bankası Fed’in 10 Aralık’ta faiz kararı var. Acaba Fed tekrar faiz artıracak mı? Hayır. Yıl sonuna kadar Fed iki kez faiz indirecek. Ben 10 Aralık’ta faiz indirimi beklemiyorum.

Euro/dolar kalitesi 1,1620 seviyesinde. Geçen haftalarda 1,480 seviyesine kadar gerilemişti. Bugün için euro ucuz mu? Vade 6 ay, 1 yıl. 2026 yılında dolar mı euro mu sorusunun cevabı bende: Euro. Euro ile ticaret yapanlar veya euroya ihtiyacı olanların bilgisi olsun. Hızlı yükselişler bizi bekliyor.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul 10.565 puan seviyesinde. Küresel borsalarda sert hareketler, sert satışlar görebiliyoruz ama yıllık bazda yatırımcılar kazanıyor. Bizde böyle değil. Zaman zaman operasyon haberleri giriyor, medyadan görüyoruz. Manipülasyon yapanlara, kara para aklayanlara karşı operasyonlar var.

2026 ÖNGÖRÜLERİ

Altın ve gümüş taraflarında sert yükselişler ve düşüşler gördük. Dalgalanmalara karşı uyardım. Beklemek iyi bir karar oldu. Panik yapmayın. Piyasalarda alım veya satış için fırsatlar bitmez. Önemli olan psikoloji ve yıl sonuna kadar varlıkları korumak.

2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Yatırımcı kazanmayacak, sistem ve devlet kazanacak. Altın, gümüş veya diğer enstrümanlardan zengin olmayı hayal ediyorsanız, birikimlerinize güvenip çalışarak artırın. Fiyat sizi kurtarmaz. 2026 yılında da sistem kazanacak, yatırımlar kazanılacak.

ÇAGLA ÇAGLAR

