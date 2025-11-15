Çin, Liaoning’de tarihin en büyük altın rezervlerinden birini ortaya çıkardı. Yaklaşık 1.444 ton altın içeren dev keşfin ekonomik değeri 166 milyar euronun üzerinde hesaplanıyor.

Çin, Liaoning eyaletinde tahmini 1.444 ton altın içeren dev bir rezerv keşfettiğini duyurdu. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın cuma günü doğruladığı Dadonggou altın madeni, 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından bu yana ülkenin kayıtlara geçen en büyük altın keşfi olarak tarihe geçti.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre sahada yaklaşık 2,586 milyon ton cevher bulunuyor ve cevherde ton başına ortalama 0,56 gram altın olduğu tahmin ediliyor. Bu hesaplamalar toplamda 1.444 tonluk bir altın rezervine işaret ediyor. Mevcut piyasa fiyatları dikkate alındığında, bu miktarın 166 milyar euronun üzerinde bir değere ulaştığı belirtiliyor. Altının kilogram fiyatı ise bu yıl rekor tazeleyerek 115 bin euronun üzerine çıkmış durumda.

Keşif, devlete bağlı Liaoning Jeoloji ve Madencilik Grubu tarafından yürütüldü. Yaklaşık 1000 teknisyen ve işçinin görev yaptığı çalışmaların yalnızca 15 ayda tamamlanması, bu ölçekteki bir saha için “dikkat çekici bir hız” olarak değerlendiriliyor.

Bakanlık, Dadonggou sahasını “ultra büyük ancak düşük tenörlü” şeklinde tanımlarken, ilk ekonomik fizibilite raporunun da olumlu olduğunu açıkladı. Yetkililer, madenin Doğu Liaoning’de bulunduğunu doğrulasa da kesin konumun açıklanmaması, bilgi paylaşımındaki bu ihtiyatın stratejik sebepler taşıdığı yönünde yorumlara yol açtı.

