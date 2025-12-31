Çanakkale'de 33 yaşındaki kadın hakim F.K.T., kıskançlık krizine giren erkek arkadaşı 36 yaşındaki Burak Doğan tarafından evinde feci şekilde darbedildi. Elmacık kemiği kırılan hakim hastanede tedavi altına alınırken, sevgilisi Burak Doğan ise olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz pazar günü adliye lojmanlarında meydana geldi. Geçtiğimiz yıl eşinden ayrılan Çanakkale Adliyesi'nde 4. Ağır Ceza Başkanı olarak görev yapan kadın hakim F.K.T., 6 ay önce kızının tenis dersleri sırasında inşaat mühendisi 36 yaşındaki Burak Doğan ile tanıştı. İkili arasında kısa süre önce gönül ilişkisi başladı.

İddiaya göre Doğan önceki gün ofisine tatlı siparişi verdi ancak kurye siparişi yanlışlıkla F.K.T.'nin adresine götürdü. Kadın hakim, erkek arkadaşı Burak Doğan'a mesaj atarak tatlının kendi evine geldiğini söyledi. Burak Doğan evde kimin olduğunu sorunca ortalık karıştı.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ, KADIN HAKİMİ DARBETTİ

İddiaya göre sevgilisinin evinde bir erkek avukat ve iki kadınla alkol aldığını öğrenen Doğan kıskançlık krizine girerek adliye lojmanını bastı. Alkollü bir şekilde daireye giren Doğan, sevgilisini yatak odasına çağırdı ve ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü sırada sinirlerine hakim olamayan Doğan, kadın hakimi feci şekilde darbetti.

Hakim F.K.T.

TALİHSİZ KADININ ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Sabah'ta yer alan habere göre mutfaktan aldığı bıçakla salona yönelen Burak Doğan evde bulunan misafirleri de kovdu. Genç avukat ve iki kadın evden ayrılırken, kadın hakim 112'yi aradı. Adliye lojmanlarına polis ve 112 ekibi sevk edilirken, hakim F.K.T. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının elmacık kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM, PİŞMANIM"

Polis tarafından gözaltına alınan Burak Doğan emniyetteki ifadesinde, "Daha önce evde, o gün misafir olarak bulunan avukatın tişörtünü bulmuştum. F.K.T.'ye sorduğumda avukatın tişörtü, kendi kıyafetine sigara kokusu sinmemesi için geçici olarak verdiğini söyledi. Aramızda bir tartışma olmuştu. O gün telefonda avukatın evde olduğunu öğrenince sinirlerime hakim olamadım. Çok pişmanım" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Burak Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

