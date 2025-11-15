Fransa'da bir mücevherciyi basan soyguncular, dükkân sahibini ve eşini kısa süre rehin aldıktan sonra milyon dolarlık mücevherlerle kayıplara karıştı.

Fransa’nın kuzeyindeki Roubaix kentinde bir mücevher mağazası silahlı soyguncuların hedefi oldu.

Polis, hırsızların Çarşamba günü mağazaya girerek mücevherci ve eşini zorla etkisiz hale getirdiğini, ardından değerli takıları alarak kaçtığını açıkladı.

Polise göre çalınan mücevherlerin değeri 500 bin ila 1 milyon avro arasında değişiyor. Bu da yaklaşık 1,2 milyon dolara denk geliyor.

ADAM KAÇIRMA VE SİLAHLI GASP SORUŞTURMASI

Fransız polisi olayla ilgili “adam kaçırma, organize suç ve silahlı gasp” başlıkları altında geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soyguncuların kullandığı yöntem ve kaçış biçimi, organize çete ihtimalini güçlendirdi.

AYNI GÜN POSTANEYE PATLAYICI BASKIN

Çarşamba sabahı yaşanan başka bir olayda ise Roubaix’in ana postanesine ait nakit transfer kasası patlayıcıyla parçalandı.

Saldırganlar içindeki çantalardan birini alıp kaçtı. Polis daha sonra çantanın boş olduğunu belirledi ve akşam saatlerinde altı kişiyi gözaltına aldı.

LOUVRE SOYGUNU HAFIZALARA KAZINDI

Roubaix’deki iki olay, Paris’te geçen ay Louvre Müzesi’nde yaşanan ve 102 milyon dolar değerindeki mücevherlerin çalındığı tarihi soygunun ardından geldi. Ülkede organize suç çetelerinin lüks takı hedefli saldırıları artarak devam ediyor.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası