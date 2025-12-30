2026’ya yılına sayılı saatler kala yatırım araçlarının bu yılki performansı da ortaya çıkmaya başladı. Dolar endeksi bu yıl %-9,65 geriledi. İç piyasada ise dolardaki prim nominal olarak %21,50’de kaldı. Ancak bu prim, %31 civarında gerçekleşmesi beklenen yıllık enflasyonun da gerisinde konumlandı. Öte yandan yine 2025’te %38 civarında gerçekleşen net TL mevduat getirisi de, doların oldukça üzerinde performans gösterdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda 2025 yılı tamamlanmak üzereyken, 2025 getirileri de yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Bu yılın ilk yarısında ABD Başkanı Trump’ın ticaret politikaları ve dolardan kaçış, ikinci yarısında da FED’in faiz indirimlerinden etkilenen ABD para birimi, 2025’i kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.

DOLAR ENDEKSİ %9,65 GERİLEDİ

Doların, Euro ve Yen başta olmak üzere diğer rezerv para birimleri ile performansını ölçen dolar endeksi (DXY), 2025 yılında (30 Aralık itibarıyla) %-9,65 değer kaybına doğru ilerliyor.

2024’ü 108,45 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, bugünkü işlemlerde 98 seviyesine yakın denge arayışını sürdürüyor.

2025, dolar için kayıp yıl! Hem TÜFE hem TL’ye yenildi

EURODA 8 YILIN EN HIZLI ÇIKIŞI

Öte yandan DXY, son 4 yılın en düşük yıllık kapanışına da yaklaşıyor. Dolar endeksi 2022 ve 2023 yıllarında da sırasıyla 103,50 ve 101,35 seviyelerinden kapanış yapmıştı.

Dolardaki bu kayıp diğer paritelerde ise yükselişi beraberinde getirdi. Euro/dolar paritesi bu yıl %13,65 primle (30 Aralık itibarıyla) 1,1770 seviyesine yöneldi. Parite, Euro lehine 2017 yılından bu yanan en yüksek primine koştu.

İÇERİDE DOLARDA REEL DÜŞÜŞ

İç piyasalara bakıldığında da dolarda zayıf bir yıl geride kalıyor. Geçen yılı 35,35 TL’den tamamlayan dolar fiyatı 30 Aralık 2025 işlem gününde 42,94 TL’ye yakın seyrediyor.

Dolarda bu yılki nominal prim %21,50 olarak gerçekleşiyor. Ancak bu prim, %31 civarında gerçekleşmesi beklenen 2025 enflasyonun gerisinde kalarak, %-7,25 reel kayba işaret etti.

TL MEVDUATA DA YENİLDİ

Öte yandan bu yıl TL mevduat getirisi de net %38 civarında gerçekleşiyor. 2025 yılında TL’deki bu getiri de dolardaki primin oldukça üzerinde gerçekleşiyor.

TCMB tarafından dezenflasyon sürecini tesis etmek için uygulanan sıkı para politikası, ‘değerli TL’ temasının 2025’te de devam etmesini sağladı.

