Borsa İstanbul’da 2025’in tamamlanmasına 2 gün kala işlem hacminde Türk Hava Yolları 2 trilyon TL barajını aşan tek hisse oldu. Analistler; işlem hacminin toplam alım ve satım tutarlarının parasal olarak karşılığını gösterdiğini ve hissenin performansı ile ilgili net bir gösterge olmadığını vurgularken; listede ilk 10’da Aselsan ve 4 banka hissesi de yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda 2025 yılının tamamlanmasına 2 gün kala borsada en fazla işlem gören hisseler de belli olmaya başladı.

Analistler; işlem hacminin toplam alım ve satım tutarlarının parasal olarak karşılığını gösterdiğini, hissenin performansı ile ilgili tek başına net bir gösterge olmadığını vurguluyor. Ancak yüksek işlem hacmine sahip hisselerin derinlik sunduğu ifade ediliyor.

2025 yılında (29 Aralık kapanışı itibarıyla) borsada işlem hacmi en yüksek ilk 10 hisse şöyle sıralanıyor:

-THYAO: 2,398 trilyon TL

-AKBNK: 1,667 trilyon TL

-YKBNK: 1,634 trilyon TL

-ISCTR: 1,607 trilyon TL

-ASELS: 1,272 trilyon TL

-KCHOL: 1,228 trilyon TL

-EREGL: 1,169 trilyon TL

-GARAN: 938,911 milyar TL

-SASA: 895,903 milyar TL

-EKGYO: 835,042 milyar TL

TÜRK HAVA YOLLARI ZİRVEDE

Borsanın lokomotif hissesi THYAO, 2025 yılında işlem hacminde 2 trilyon TL barajını aşan tek hisse olarak öne çıkıyor. Geçen yılı 281,00 TL’den tamamlayan THYAO hissesi, bu yıl 29 Aralık kapanışını 264,50 TL’den gerçekleştirdi. Yıllık değer kaybı ise söz konusu tarih itibarıyla %-5,87 oldu.

Ancak THYAO hissesi yıl içinde en yüksek 346,25 TL’yi test etti ve bu seviye aynı zamanda tarihî rekor olarak da kayıtlara geçti.

BANKALAR AĞIRLIKTA

İşlem hacmi en yüksek ilk 10 hisseye bakıldığında 4 banka da öne çıkıyor. 2025 yılında bankacılık sektör endeksi (XBANK) 29 Aralık itibarıyla %12,05 prim yaptı.

Analistler, yıl boyunca dalgalı seyre rağmen bankacılık sektör hisselerinin enflasyon ve faiz oranlarındaki düşüşten destek bulduğunu aktarıyor.

ASELSAN LİSTEDE

Borsada 29 Aralık kapanışı itibarıyla 221,00 TL fiyata ulaşan ve bu yıl %204,83 prim yapan Aselsan hissesi de en çok işlem görenler listesinde yer alıyor. Şirket, son dönemde yüklü ihracat siparişleriyle de öne çıkıyor.

Önemli Uyarı: Bu içerik Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kesinlikle herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

