Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 11.151 puana geriledi ve son 3 haftanın en düşük seviyesini gördü. Analistler 2026 yılının ilk 2 ayında enflasyonun yüksek beklendiğini, marttan itibaren yeniden düşüş eğiliminin öne çıkabileceğini ifade ederek; faiz indirimlerinin etkisinin de mayıs ile birlikte daha belirgin görülebileceğini ve bu süreçte borsada risk iştahının da artabileceğini tahmin ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %-1,27 değer kaybı ile 11.151 puandan kapanış yaptı. Son günlerde hacimsiz ve yatay bir görünüm sergileyen borsada, dünkü işlemlerde ise belirgin olarak satış baskısı öne çıktı. Endeks aynı zamanda 9 Aralık sonrası en düşük seviyeye de geriledi ve son 3 haftanın dip seviyesini gördü.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

BİST 100 için 11.250 seviyesinin ilk destek olduğunu ve dünkü işlemlerde bu desteğin altında kapanış gerçekleştiğini aktaran analistler, “Bundan sonraki süreçte 50 ve 100 günlük ortalamaların buluştuğu 11.065 ve 11.000 bandı önemli bir destek bölgesi olarak kendini gösteriyor. En yakın beklenti, 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon… Bu verinin düşük gelmesi piyasaya moral verebilir” diye konuşuyor.

BORSADA BEKLENTİLER

Son dönemde faiz ve CDS’teki düşüşe dikkat çeken Ekonomist Tuncay Turşucu, bilançolara yönelik endişelerin devam ettiğini belirterek, “TCMB faiz indirimlerine devam ediyor ve 2026 için bu beklenti önemli. Diğer yandan ülke risk priminin düşmesi ve CAATSA yaptırımları ile ilgili gelişmeleri, piyasada pozitif katalizör olarak takip ediyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

Borsa 3 haftanın dibinde! BİST 100 ne zaman yükselecek?

RAHATLAMA İKİNCİ YARIDA

Bu arada 2026 yılının ilk 2 ayında enflasyon yüksek bekleniyor. Marttan itibaren yeniden düşüş eğiliminin öne çıkabileceği öngörülüyor. Faiz indirimlerinin etkisinin ise mayıs ile birlikte daha belirgin görülebileceği ifade ediliyor.

Tuncay Turşucu da bu beklentilere dikkat çekerek, borsada risk iştahının yükselmesi ve pozitif trendin başlaması için 2026 yılının ikinci yarısının öne çıkabileceğini ifade etti.

BU YIL %13,43 YÜKSELDİ

Bu arada BİST 100 endeksi 2025’in tamamlanmasına 2 işlem günü kala bu yıl %13,43 prim yaptı. Yıl içinde 8.872 ve 11.605 bandında dalgalanan endeksteki bu prim hem yıllık enflasyonun altında gerçekleşiyor hem de diğer yatırım araçlarının gerisinde kalıyor.

BİST 100 İÇİN 2026 HEDEF FİYATI

Bu arada finansal aracı kurumların beklentilerine bakıldığında; Tacirler Yatırım BİST 100 endeksi için 2026’da 15.200 ve Gedik Yatırım 16.069 seviyesini hedef olarak öngörüyor.

