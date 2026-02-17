Beşiktaş’ın kaptanı son haftalarda yükselişe geçti. Sezonun ilk yarısında suskun kalan yıldız oyuncu, Rafa Silva’nın ayrılığının ardından ipleri eline alıp golleri sıraladı.

MURAD TAMER - Sezonun ilk bölümünde gol hasreti çeken Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü son haftalarda uçuşa geçti. Başakşehir maçında da fileleri havalandıran yıldız oyuncu bu sezon beşinci defa gol sevinci yaşadı. Orkun Kökçü’nün performansının yükselmesinde Rafa Silva’nın ayrılığı da etkili oldu. Takımda kriz çıkardıktan sonra Benfica’ya transfer olan Portekizli oyuncunun ayrılığının ardından hücumda ipleri eline alan Orkun, üst üste golleri sıralamaya başlarken, takımın da en üretken ismi olmayı başardı.

OLAİTAN FAKTÖRÜ

Son beş resmî maçta beş defa fileleri havalandıran Beşiktaş’ın kaptanı beş gol daha atarsa kariyer rekorunu kırmış olacak. Orkun Kökçü, 2022-23 sezonunda Feyenoord formasıyla ligde sekiz defa gol sevinci yaşamıştı. Ligde çıktığı ilk 15 maçta gol atamayan Orkun, üst üste dört maçta ağları sarsmayı başardı. Yıldız oyuncunun performansının yükselişinde yeni transfer Olaitan’la yakaladığı uyum önemli rol oynuyor. Göztepe’den transfer edilen Beninlinin savunma desteği Orkun’u daha üretken yaptı.

