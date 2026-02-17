Sakarya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Saydam, yeni nesil suç örgütlerinin çocuklara ulaşmak için sosyal medya ve çevrim içi oyun platformlarını kullandığını belirterek aileleri ve yetkilileri uyardı.

Örgütlerin, Türk Ceza Kanunu’ndaki yaş gruplarına göre ayrılan ceza indirimlerini bir propaganda aracı olarak kullandığını vurgulayan Saydam “Suç örgütleri ‘Cezasız kalacaksınız, kısa sürede aramızda olacaksınız’ diyerek çocukları kandırıyor. Toplumdaki cezasızlık algısının mutlaka kaldırılması gerek” dedi. Suç dünyasının çocuklara “pembe ve albenili” bir hayat vaadiyle sunulduğunu belirten Saydam, oyun platformlarının haberleşme ve eleman kazanma merkezine dönüştüğüne dikkat çekti. Denetimlerinin artırılması gerektiğini söyleyen Saydam “Aktif tedbirlerin alınması gerek. Aileler de ‘çocuğum sadece oyun oynuyor’ diyerek geçmemeli” ifadelerini kullandı.

Örgütlerin sosyal medyanın yanı sıra çocuklarla çeşitli ortamlarda fiziki olarak da temas kurabildiğine işaret eden Saydam, çocukların uyuşturucu ticareti, öldürme, darp, gasp gibi çeşitli suçlara sürüklendiğini kaydetti.

Saydam, suç örgütlerinin dijital teknolojiden faydalandığına dikkati çekerek, "Bu teknolojik gelişmeleri kullanan yeni suç örgütlerine karşı özellikle kolluğun yani devlet mekanizmasının elindeki imkanları daha aktif kullanması, yeni yöntemler geliştirmesi ve bu şekilde suça engel olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



