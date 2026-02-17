Türkiye Sigorta, A Millî Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarına verdiği desteği yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla sürdürüyor. Anlaşma kapsamında, Türkiye Sigorta logosu kadın ve erkek millî takımlarımızın forma sırtlarında yer alacak.

ÖNDER ÇELİK - Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun katılımlarıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezinde (BGM) düzenlenen toplantıda iş birliğinin detayları paylaşıldı.

Taha Çakmak, kurum olarak millî sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden millî takımların yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti.

Çakmak, “Geçtiğimiz yıl kadın ve erkek basketbol millî takımlarımızın ana sponsorluğunu üstlenmiştik. Bu yıl ise iş birliğimizi bir adım ileri taşıyarak sponsorluk sözleşmemizde desteğimizi sürdürüyor ve millî formada sırtta yer almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise şöyle konuştu:

Türk basketbolu adına büyük önem taşıyan bir iş birliğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Sigorta ile sürdürdüğümüz bu iş birliği, bir sponsorluk ilişkisinin çok ötesinde; Türk basketbolunun bugününü güçlendiren ve geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefleyen güçlü bir ortaklığı temsil ediyor.

