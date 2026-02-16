Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yerli içecek markası Sarıyer Kola arasında milli takımlar resmi tedarik sponsorluğu anlaşması imzalandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Önceliğimiz Erkek A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası vizesini alması. İnşallah milli takımlarımız, yeni zaferlerle Türk halkını daha da mutlu edecektir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Sarıyer Kola arasında milli takımlar resmi tedarik sponsorluğu anlaşması imza töreni gerçekleştirildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile Oğuz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz'un yanı sıra, TFF İkinci Başkan Vekili Fuat Göktaş, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Pazarlama Direktörü Sema Tuğçe Dikici ve holding yöneticileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Sponsorluklar, futbolumuz ile ülkemizin simgesi ve ortak değeri milli takımlarımızın en önemli itici güçlerinden biri. Onların katkılarıyla ay-yıldızlı armayla mücadele veren futbolcularımızın desteklenmesi, moral ve motivasyonlarını daha artırıyor. Türk futboluna katkı sağlayan güzide kurumlarımıza sadece sponsor olarak bakmıyoruz. Onlar başarı yolunda bizlerin en önemli iş ortağı. Onlar arasına şimdi Sarıyer Kola da katıldı." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH MİLLİ TAKIMLARIMIZ, YENİ ZAFERLERLE TÜRK HALKINI DAHA DA MUTLU EDECEKTİR"

A Milli Futbol Takımının hedefinin 2026 Dünya Kupası'na katılmak olduğunu kaydeden Hacıosmanoğlu'nun şunları söylediği aktarıldı:

"Milli takımlarımızın istikrarlı sonuçlar ve kalıcı başarılarla tüm yaş kategorilerinde en üst basamaklarda yer almaları için çalışıyoruz. Önceliğimiz Erkek A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası vizesini alması. İlk olarak Romanya'yı daha sonra da 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Slovakya-Kosova maçının galibini geçerek dünya futbolun en önemli vitrininde yer almak istiyoruz. Dünya Kupası'nın ardından tarihte ilk defa mücadele edeceğimiz UEFA Uluslar A Ligi'ne odaklanacağız. Kadın A Milli Takımımız da 2027 FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek. Onların da Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta başarılı olarak Brezilya'ya bileti alacaklarına inanıyorum. İnşallah milli takımlarımız, yeni zaferlerle Türk halkını daha da mutlu edecektir. Sarıyer Kola'ya bu yolda maddi ve manevi destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli iş birliğinin iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

OĞUZ: "ÜLKE SPORUNA STRATEJİK YATIRIM OLARAK GÖRÜYORUZ"

Açıklamada, Oğuz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz'un da Sarıyer Kola'nın yüzde 100 yerli sermaye olduğunu vurguladığı kaydedilerek, "Milli takımlarla iş birliğini yalnızca bir sponsorluk olarak değil ülke sporuna ve gençliğine yönelik stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Yerli üretim gücü ve yenilikçi vizyonla Türk sporuna katkı sağlamaya devam edeceğiz." şeklindeki görüşlerine yer verildi.

İki yıllık dönemi kapsayan sponsorluk sözleşmesi imza törenin ardından TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun, Hulusi Oğuz'a A Milli Takım forması hediye ettiği belirtildi.

