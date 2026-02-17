Ramazanda vali ve belediye başkanlarının adını kullanarak yardım isteyen dolandırıcılara karşı hukukçular uyardı: Şahıs IBAN’larına asla para göndermeyin!

Gamze Erdoğan / ANKARA - Ramazan ayı yaklaşırken yardım, bağış ve dinî hassasiyetleri suistimal eden dolandırıcılar harekete geçti. Belediye başkanı, vali ve kaymakamların isimlerini kullanan suç şebekeleri; ramazan kolisi, erzak ve zekât adı altında maddi yardım talep ediyor. Dolandırıcıların vatandaşlara SMS ve telefon aramaları yoluyla ulaştığı, bağışları belirli noktalara bırakmalarını ya da şahsi IBAN numaralarına para göndermelerini istediği belirlendi.

Son olarak Çanakkale’de belediye başkanının adıyla benzer bir girişimde bulunulması üzerine belediyeler “Kendisini belediye başkanı, vali, kaymakam veya jandarma olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin” uyarısını paylaştı. İçişleri Bakanlığı ise tüm valilik ve kaymakamlıklara bilgilendirme yazısı göndererek halkın bilinçlendirilmesini istedi.

10 YILA KADAR HAPİS

Hukukçu Gizem Gonce “Bağış yapmadan önce mutlaka resmî kaynaklar kontrol edilmeli. Bağış dernek veya vakıf aracılığıyla yapılacaksa İçişleri Bakanlığı’nın sorgulama sistemini kullanın. En önemlisi, verilen IBAN’ın kuruma mı yoksa bir şahsa mı ait olduğuna dikkat edin. Gerçek kurumlar mutlaka makbuz düzenler; elden para isteyen kişilere asla güvenmeyin. Kanun, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörmektedir. Kişi dolandırıldığını fark ettiği an bankasına harcama itirazında bulunmalı. Bankanın güvenlik zaafı varsa maddi ve manevi tazminat davası açılabilir. Bilişim sistemleri üzerinden IP tespiti ile faillere ulaşmak mümkündür. Ayrıca sulh ceza hakimliğine başvurarak dolandırıcılık yapılan sitelere erişimin engellenmesi sağlanmalı ve suç duyurusunun takipçisi olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

