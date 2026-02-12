Ekranların tanınan yüzlerinden Ceyhun Mengiroğlu hakkında çok konuşulan iddialar ortaya atılmıştı. Yasak Elma, İkimizin Sırrı ve Maria gibi yapımlarla adını duyuran oyuncunun, piyasadan yaklaşık 15 milyon TL topladıktan sonra Bali’ye yerleştiği öne sürülmüştü. Şimdi ise Mengiroğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

Rol aldığı dizi ve projelerle tanınan, uzun süredir Türkiye’ye dönmediği ve alacaklıların telefonlarına cevap vermediği iddia edilen 40 yaşındaki oyuncunun başı dertte. Bugüne kadar birçok yapımda rol alan Ceyhun Mengiroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Dizi piyasasını milyonlarca lira dolandırıp kaçmış! Ceyhun Mengiroğlu hakkında yakalama kararı

SEKTÖR ŞİKAYETÇİ! ‘PLANLI KAÇIŞ’ İDDİASI

İddialara göre Mengiroğlu, bankalardan kredi çekip kredi kartı limitlerini doldurduktan sonra, çoğunluğu dizi ve film sektöründen olmak üzere birçok kişiden borç aldı. Yakın çevresinden bazı isimler oyuncunun “hayatını yeniden kurmak için” yurt dışına gittiğini savunsa da, alacaklılar bu süreci “planlı bir kaçış” olarak değerlendiriyor.

Dizi piyasasını milyonlarca lira dolandırıp kaçmış! Ceyhun Mengiroğlu hakkında yakalama kararı

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

Yaz aylarında eşiyle birlikte Bali’ye gittiği konuşulan Mengiroğlu’nun, 2025 Ağustos ayından bu yana Türkiye’ye giriş yapmadığı öne sürüldü. Hakkında yapılan suç duyurularının ardından ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilirken, oyuncunun eski telefon hattını kapattığı ve birçok kişiyle iletişimini kestiği belirtildi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, alacaklıların avukatları Mengiroğlu’nun Türkiye’ye dönmesi halinde gözaltı sürecinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Kariyerinin en parlak döneminde birden fazla projede yer alan oyuncunun sessizliği ise dikkat çekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası