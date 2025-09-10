Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ceyhun Mengiroğlu kimdir, evli mi? İşte kariyeri ve oynadığı diziler!

Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu özel hayatı ve kariyeri merak edildi. Son dönemde ortaya atılan iddialarla konuşulan 'Ceyhun Mengiroğlu kimdir, evli mi' araştırılıyor.

İstanbul doğumlu Ceyhun Mengiroğlu oyuncu, modellikten oyunculuğa uzanan yolculuğunda birçok popüler dizide rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu. 

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

Ceyhun Mengiroğlu, 5 Aralık 1986’da İstanbul Şişli’de doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun olan Mengiroğlu, bir süre otel işletmeciliği yaptıktan sonra bu mesleğin kendisine uygun olmadığını fark ederek modellik ve oyunculuğa yöneldi.

Alya Algan, Hakan Karsak ve Esra Kızıldoğan gibi isimlerden oyunculuk eğitimi alarak yeteneklerini geliştiren oyuncu, 2011’de podyumlarda boy göstermeye başladı ve reklam filmleri ile müzik kliplerinde yer aldı.

2015’te “Adı Mutluluk” dizisindeki Eren Yüksel rolüyle ilk kez ekranlara çıkarak geniş kitlelerce tanındı.

Mengiroğlu’nun kariyeri, “Paramparça” (2016), “Rüya” (2017), “Payitaht Abdülhamid” (2020), “Maria ile Mustafa” (2020) ve “İkimizin Sırrı” (2021) gibi dizilerle güçlendi. Özellikle “Yasak Elma” dizisindeki Ekin karakteriyle popülerliğini artırdı.

CEYHUN MENGİROĞLU EVLİ Mİ?

Ceyhun Mengiroğlu’nun özel hayatı, medyada sıkça merak edilen bir konu olsa da oyuncu, kişisel hayatını gizli tutmayı tercih ediyor. Sena Mengiroğlu ile evli olduğu biliniyor. 

CEYHUN MENGİROĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

Yasak Elma / Ekin Önder / 2022

İkimizin Sırrı / Emir Karahun / 2021

Maria ile Mustafa / Görkem / 2020

Payitaht Abdulhamid / Mehmet Celaleddin / 2019

Rüya / Bulut Giray / 2017

Paramparça / Deniz,Ceyhun / 2016

Adı Mutluluk / Eren Yüksel /2015

