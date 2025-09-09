Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor? Hastane sahneleri merak edildi

OGM Pictures imzalı Çarpıntı, yönetmen Burcu Alptekin'in imzasıyla yeni sezonda ekran macerasına başladı. Dizinin ilk bölümüyle birlikte seyirciler, hikayenin geçtiği mekanları ve özellikle Aslı karakterinin tedavi sahnelerini araştırmaya başladı. Peki, Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor?

ÇARPINTI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çarpıntı dizisi nerede çekiliyor konusu merak edildi. İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü semtleri öne çıkıyor. Üsküdar, Kuzguncuk, Beşiktaş ve Beykoz gibi bölgeler, dizinin dış mekan sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Bu semtler, hikayenin duygusal ve dramatik unsurlarını destekleyerek karakterlerin günlük hayatlarını gerçekçi bir şekilde yansıtıyor.

ÇARPINTI DİZİSİ HANGİ HASTANEDE ÇEKİLDİ?

Çarpıntı dizisi hangi hastanede çekildi sorusu, Aslı karakterinin kalp nakli sahneleriyle merak uyandırdı. Hastane bölümleri İstanbul Şişli'de özel olarak tasarlanmış bir platoda gerçekleştirildiği öğrenildi.

ÇARPINTI DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi, yapay kalp destek cihazıyla hayata tutunan genç bir kız Aslı'nın hikayesine odaklanıyor. Babasız büyüyen ve yoksul bir ailesi olan Aslı, bir kahve dükkanında çalışmaktadır. Dizi, Aslı'nın kalp yetmezliğiyle mücadelesi ve gelişen nakil hikayesini konu alıyor.

İki farklı dünyadan gelen anneler Hülya (Deniz Çakır) ve Tülin (Sibel Taşçıoğlu) karşılaşması diziye duygusal bir yoğunluk katarken aile bağları, fedakarlık ve dayanışma temaları izleyiciyi derinden etkilemeyi hedefliyor.

Dizinin senaryosu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice tarafından kaleme alınıyor.