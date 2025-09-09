Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kral Kaybederse Özlem neden yok, Nilperi Şahinkaya diziden ayrıldı mı?

Kral Kaybederse Özlem neden yok, Nilperi Şahinkaya diziden ayrıldı mı?
Star TV'nin popüler dizisi Kral Kaybederse 2. sezon ilk bölümüyle ekrana gelirken Nilperi Şahinkaya'nın canlandırdığı Özlem karakterinin yer almaması izleyicileri şaşırttı. Şahinkaya'nın diziye veda etmesi, yeni projeler ve senaryo kararlarıyla ilgili detayları merak ediliyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar gibi isimlerle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi 17. bölümüyle ekrana geliyor. Özlem karakterini canlandıran Nilperi Şahinkaya'nın diziden olmama nedeni merak edildi. Peki, Kral Kaybederse Özlem neden yok, Nilperi Şahinkaya diziden ayrıldı mı? 

KRAL KAYBEDERSE ÖZLEM NEDEN YOK?

'Kral Kaybederse Özlem neden yok' sorusu 2. sezonun ilk bölümüyle yeniden gündeme geldi. İzleyiciler, karakterin hikayesinin son bulup bulmadığını merak ederken Özlem'in hikayesinin sona erdiği öğrenildi. 

Kenan Baran'ın hayatındaki önemli figürlerden biri olan Özlem'i dizinin 15. bölümünde hikayesinin sona ermesiyle birlikte, karakterin diziden ayrılması kararlaştırıldı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA DİZİDEN AYRILDI MI?

Nilperi Şahinkaya Kral Kaybederse dizisinden ayrıldı. Ancak bu ayrılık oyuncunun kişisel tercihlerinden ziyade senaryodaki gelişmelerle ilgili yaşandı.

Özlem karakterinin hikayesinin sona ermesiyle birlikte, oyuncunun diziden ayrılması kararlaştırıldı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA OYNADIĞI DİZİLER

Deniz Yıldızı 2009-2010

Öyle Bir Geçer Zaman ki 2010-2013

Kayıp 2013-2014

Kiraz Mevsimi 2014-2015

N'olur Ayrılalım 2016

Bu Şehir Arkadan Gelecek 2017

Kuzgun 2019

Yeni Hayat 2020

Yasak Elma 2021

Senden Önce 2024

Kral Kaybederse 2025

