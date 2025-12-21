Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan ilana göre, 328 adet sözleşmeli personel DSİ bünyesinde istihdam edilecek. Peki, DSİ sözleşmeli personel alımı hangi şehirlerde ve branşlarda yapılacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 328 sözleşmeli personel alımına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yayımlanan ilanda belirtilen pozisyonlara, KPSS sonucuna göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca merkezi yerleştirme yapılacak. Başvurular 18.12.2025-25.12.2025 tarihleri arasında ÖSYM aracılığıyl alınacak.

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 'nün resmi adresinden yayımlanan personel alımı duyurusunda; "Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere ekte yer alan listede (Tıklayınız) belirtilen; 128 Mühendis, 2 Tekniker, 3 Avukat, 59 Büro Personeli, 121 Destek Personeli, 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 328 adet sözleşmeli pozisyonlara, 06/06//1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca merkezi yerleştirme yapılacaktır." denildi.

DSİ 328 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

128 Mühendis

2 Tekniker

3 Avukat

59 Büro Personeli

121 Destek Personeli

15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi





ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

1-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

2-Tercih edilecek pozisyon için, ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

3-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

4-7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.



5-2022, 2023, 2024, 2025 ve 2026 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

