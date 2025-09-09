Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor?

Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor?

Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinde yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Bahadır Özdener kaleme alıyor. Yaz sezonunun sona ermesi üzerine popüler dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaya başladı. Bu bağlamda "Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor?" sorusu da gündeme geldi.

NOW TV'nin fenomen dizisi Hudutsuz Sevda'nın ne zaman başlayacağı belli oldu. Zeynep karakteri başta olmak üzere birçok isim yeni sezonda olmayacak. 

İkinci sezonun final bölümünde Zeynep'in senaryo gereği vurulması milyonları ekran başına kilitledi. Üçüncü sezon merakla beklenirken yeni sezon yayın tarihi resmen duyuruldu.

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapım ekibi tarafından yapılan açıklamaya göre, Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yayınlanacak.

64. bölümüyle başlayacak olan dizi, Perşembe akşamları NOW TV ekranlarında olmaya devam edecek.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI? 

Hudutsuz Sevda dizisinden Miray Daner (Zeynep), Hayal Köseoğlu (Damla), Burak Çelik (Kaan), Yaren Yapıcı (Leyla), Elçin Zehra (Didem) ve Emre Törün (Şerif) ayrılmıştır.

HUDUTSUZ SEVDA 3. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şu an için Hudutsuz Sevda dizisinin 3.sezon fragmanı yayınlanmadı. Fragmanın, dizinin yayın tarihinden yaklaşık bir veya iki hafta kala yani Eylül ayının ortalarında izleyicinin beğenesine sunulması bekleniyor.

ZEYNEP (MİRAY DANER) DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Miray Daner'in oynadığı Zeynep karekterinin senaryo gereği diziden ayrılacağı tahmin ediliyor. Karakterin hikayesinin ikinci sezon finaliyle tamamlandığı belirtilirken konuya ilişkin resmi olarak oyuncu veya yapımdan farklı bir açıklama gelmedi.

