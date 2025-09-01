Medyapım imzalı Hudutsuz Sevda, iki sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitledi. Hikayesiyle dikkat çeken dizi, üçüncü sezon öncesi beklenmedik bir karar ile hayranlarını üzdü. Peki, Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman, iptal mi edildi? İşte, detaylar...

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda, 21 Eylül 2023’te başlayan yayın hayatında, kan davası ve intikam temalı hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesi kazandı. İlk iki sezonuyla NOW TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen dizi, 15 Mayıs 2025’te 63. bölümüyle sezon finali yaptı.

Sezonun sona ermesinin ardından dizinin üçüncü sezonda “Halo” adıyla ve Deniz Can Aktaş’ın başrolünde devam edeceği ve Miray Daner'in diziden ayrılacağı duyurulmuştu. Son olarak gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Halo” projesi rafa kaldırıldı ve Medyapım, yeni bir dizi olan “Yeraltı” için çalışmalara başladı. Bu nedenle Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonu ekrana gelmeyecek.

“Halo” dizisi için yazılan ilk bölümün ardından oyuncu görüşmeleri başlamak üzereyken proje iptal edildi. Medyapım’ın patronu Fatih Aksoy’un “Yeraltı” projesine yöneldi. Başrolde ise yine Deniz Can Aktaş'ın ismi geçiyor.

HUDUTSUZ SEVDA İPTAL Mİ EDİLDİ?

Hudutsuz Sevda’nın üçüncü sezonu, iptal edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizi “Halo” adıyla yeni bir hikayeyle devam etmeyi planlıyordu ancak Medyapım, bu projeyi rafa kaldırarak “Yeraltı” adında yeni bir diziye odaklanmaya karar verdi.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ SENARİSTİ KİM?

Hudutsuz Sevda dizisinin senaristi Bahadır Özdener'dir. 26 Ocak 1975 yılında doğan Özdener daha önce, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Eşref Saati, Kurtlar Vadisi Pusu ve Reaksiyon dizilerinin senaristliğini yaptı.