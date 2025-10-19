Mina Akdin kimdir, hangi dizilerde oynadı? Güller ve Günahlar dizisi İlkim rolünde!
Genç oyuncu Mina Akdin, “Güller ve Günahlar” dizisinde canlandırdığı İlkim karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önce “İyilik” ve “Sandık Kokusu” gibi yapımlarda rol alan Akdin'in yaşı ve oynadığı diziler merak ediliyor.
Ekranların sevilen çocuk oyuncularından Mina Akdin, bu sezon Güller ve Günahlar dizisinde “İlkim” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Mina Akdin kimdir, hangi dizilerde oynadı araştırılıyor.
GÜLLER VE GÜNAHLAR İLKİM KİM, GERÇEK ADI NE?
Güller ve Günahlar dizisinde İlkim karakterine genç oyuncu Mina Akdin hayat veriyor. İlkim, Berrak ve Serhat’ın kızı olarak dizide yer alıyor. Asi, özgüvenli ve kararlı bir karakter olan İlkim, yaşıtlarına göre daha olgun bir kişilik sergiliyor. Yüzme yarışlarında dereceler kazanan İlkim, hırslı yapısıyla dizide yer alıyor.
MİNA AKDİN KİMDİR?
Mina Akdin, 4 Ekim 2012 tarihinde Hollanda’nın Amsterdam kentinde doğdu. Henüz ortaokul öğrencisi olan genç oyuncu, kariyerine küçük yaşta adım attı. Oyunculuk hayatına 2019 yılında Hercai dizisiyle başlayan Akdin, burada gösterdiği performansla yapımcıların dikkatini çekti. Ardından Destan, İyilik ve Sandık Kokusu gibi yapımlarda rol alarak televizyon dünyasında tanınan bir yüz haline geldi.
MİNA AKDİN OYNADIĞI DİZİLER
Hercai
İyilik - 2022
Sandık Kokusu - 2023-2024
Güller ve Günahlar - 2025
Aile Çıkmazı - 2023 - Sinema Filmi