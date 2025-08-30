Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi A.B.İ.'deki partneri belli oldu

Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde rol aldığı A.B.İ “Aile Bir İmtihandı” dizisindeki partneri sonunda belli oldu. Oyuncu Afra Saraçoğlu, merakla beklenen yapımda İmirzalıoğlu’na eşlik edecek.

ATV’de ekrana gelecek yeni sezonun merakla beklenen dizisi A.B.İ dizisindeki başrol olacak kadın oyuncunun kim olacağı merak konusuydu. Cerrah Doğan Hancıoğlu’na hayat verecek olan Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri avukat Çağla’yı kimin oynayacağı ortaya çıktı.

AFRA SARAÇOĞLU AVUKAT ÇAĞLA ROLÜYLE GELİYOR

Kulislerde, Afra Saraçoğlu'nun Disney+ için çektiği Pera dizisini tamamladıktan sonra bir süre ana akım projelerde yer almama kararı aldığı konuşuluyordu. Ancak Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Afra Saraçoğlu'nun kararını değiştirdiği ve prensipte A.B.İ dizisine “Evet” dediği yönünde.

A.B.İ DİZİSİNİN KONUSU

A.B.İ, ailesine karşı verdiği en büyük sınavı yeniden yüzleşmek zorunda kalan bir adamın hikayesini anlatıyor. Yıllar önce ailesine sırtını dönmüş bir adam, bu kez başarılı bir doktor olarak aynı sınavla karşı karşıya gelir. Adam, ailesi ve vicdanı arasında zorlu bir seçim yapmak durumunda kalır.

A.B.İ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

A.B.İ dizisinin çekimlerinin yakında başlayacağı öngörülüyor. Merakla beklenen yapımın Ekim 2025’te başlaması planlanıyor.

