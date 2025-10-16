Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Başkan Tugay'a eleştiri: Algı yapma bir an önce evimizi ver

Başkan Tugay'a eleştiri: Algı yapma bir an önce evimizi ver

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Başkan Tugay&#039;a eleştiri: Algı yapma bir an önce evimizi ver
İzmir, Kentsel Dönüşüm, Uzundere, Eleştiri, Haber
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir’de kentsel dönüşüm tartışması büyüyor. Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “İki yıldır bir çivi bile çakmadınız, artık çözüm üretin” diyerek tepki gösterdi.

İzmir’deki kentsel dönüşüm hak sahiplerinden CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a eleştiri geldi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, “Artık algı oluşturmayı bırakıp çözüm içerikli açıklamalar yapmanızı bekliyoruz. İzmir’in sorunlarından en önemli parçası olan kentsel dönüşümün gelmiş olduğu noktada iki yıldır görevde olduğunuz süre içerisinde bir çivi dahi çakmadınız.

Uzundere’deki kentsel dönüşümle ilgili ayakları yere basan, gerçekçi, çözüm odaklı bir adım atıp tarih vermenizi bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gazze zirvesi dünyanın gündeminden düşmüyor: Türkiye gerekli bir oyuncu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul’da arızalı asansör ve merdivenler Meclis gündeminde: AK Parti soru bombardımanına tuttu - PolitikaAK Parti soru bombardımanına tuttu!CHP’Lİ belediyelere operasyon... Yolsuzluktan alınanlar hesap veriyor - PolitikaYolsuzluktan alınanlar hesap veriyorMeclis Başkanı Kurtulmuş Pakistan’da: Teröre bundan sonra da geçit vermeyeceğiz - Politika"Teröre bundan sonra da geçit vermeyeceğiz"Özgür Özel Brüksel’den hayal kırıklığı ile döndü! - PolitikaBrüksel’den hayal kırıklığı ile döndü!DEVA'yı kapatıp AK Parti'ye mi geçecekler? Ali Babacan'ın sağ kolu, iddialara noktayı koydu - PolitikaBabacan'ın sağ kolu, iddialara noktayı koyduCHP'de Zonguldak depremi! Kadın kolları başkanı ve 10 üye istifa etti - PolitikaKadın kolları başkanı ve 10 üye istifa etti
Sonraki Haber Yükleniyor...