Başkan Tugay'a eleştiri: Algı yapma bir an önce evimizi ver

İzmir’deki kentsel dönüşüm hak sahiplerinden CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a eleştiri geldi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, “Artık algı oluşturmayı bırakıp çözüm içerikli açıklamalar yapmanızı bekliyoruz. İzmir’in sorunlarından en önemli parçası olan kentsel dönüşümün gelmiş olduğu noktada iki yıldır görevde olduğunuz süre içerisinde bir çivi dahi çakmadınız.

Uzundere’deki kentsel dönüşümle ilgili ayakları yere basan, gerçekçi, çözüm odaklı bir adım atıp tarih vermenizi bekliyoruz” dedi.