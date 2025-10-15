Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da arızalı asansör ve merdivenler Meclis gündeminde: AK Parti soru bombardımanına tuttu

İstanbul’da arızalı asansör ve merdivenler Meclis gündeminde: AK Parti soru bombardımanına tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
İstanbul’da arızalı asansör ve merdivenler Meclis gündeminde: AK Parti soru bombardımanına tuttu
Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB Meclisi’nde, toplu taşıma duraklarındaki arızalı asansör ve yürüyen merdivenler gündeme taşındı. AK Partili üyeler, engelli ve yaşlı vatandaşların ulaşımda yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek, arıza sayıları, bakım çalışmaları ve erişilebilirlik projelerine ilişkin detaylı bilgi talep etti.

İstanbul'da özellikle son zamanlarda toplu taşımadaki aksaklıklar vatandaşa isyan bayrağını çektirdi. Bu durum İBB Meclis toplantısında gündeme geldi ve AK Partili üyeler tarafından toplu taşıma duraklarındaki arızalı asansör ve yürüyen merdivenlere ilişkin soru önergesi verildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Nurdan Ertuğrul, verdiği soru önergesinde kentte metrobüs, metro, tramvay ve otobüs duraklarına erişimi sağlayan asansör ve yürüyen merdivenlerin sürekli arızalı olduğunu kaydederek, "Birçok durakta entegrasyon, geçiş yolları ve yönlendirme sistemlerinin eksik kaldığı, ara bağlantı noktalarında engelli erişimini sağlayan altyapının yeterli olmadığı, yaya üst geçitlerinde aydınlatma, temizlik ve bakım eksikliği yaşandığı kamuoyuna sıkça yansımaktadır" diye konuştu.

İstanbul’da arızalı asansör ve merdivenler Meclis gündeminde: AK Parti soru bombardımanına tuttu - 1. Resim

SORU YAĞMURUNA TUTTU

Bu durumun yalnızca hizmet kalitesini değil, aynı zamanda kamu güvenliğini de doğrudan etkilediğini vurgulayan Ertuğrul, şu soruları sordu:

"2019 yılından bu yana İstanbul genelinde toplu taşıma duraklarında bulunan asansör ve yürüyen merdivenlerin arıza sayısı yıllara göre nasıldır? Bu sistemlerin ortalama çalışır durumda olma oranı nedir? Engelli, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin metro, metrobüs ve tramvay hatlarına erişimi için yapılan erişilebilirlik yatırımları ve projeler nelerdir? Kaçı tamamlanmış, kaçı hala projelendirme aşamasındadır? Entegre ulaşım vizyonu doğrultusunda, farklı toplu taşıma sistemlerini birbirine bağlayan yaya geçiş koridorları, durak arası bağlantılar, üst geçit düzenlemeleri ve yönlendirme sistemlerine yönelik planlı bir çalışma yapılmış mıdır? Bu altyapının kapsamı nedir?"

İstanbul’da arızalı asansör ve merdivenler Meclis gündeminde: AK Parti soru bombardımanına tuttu - 2. Resim

Mecliste yapılan oylamada, verilen soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

VATANDAŞIN ŞİKAYETLERİ MECLİS GÜNDEMİNDE

AK Parti'li Meclis Üyesi Sefanur Akça da kentteki toplu taşıma sistemine ilişkin soru önergesi verdi.

İstanbul'da her gün milyonlarca vatandaşın, metrobüs, otobüs, tramvay ve metro hatlarını kullandığını ve ulaşım süreçlerinde çeşitli aksaklıklarla karşılaştığını dile getiren Akça, "Son dönemlerde hem basına hem de kamuoyuna yansıyan değerlendirmelerde araçların aşırı kalabalık olması, sefer aralıklarının uzunluğu, sürücü tutumları, temizlik ve güvenlik konularında memnuniyetsizlik gibi başlıklar öne çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da arızalı asansör ve merdivenler Meclis gündeminde: AK Parti soru bombardımanına tuttu - 3. Resim

Akça, "İBB ve iştirakleri tarafından yapılan anketler ve şikayet kayıtları kapsamında, vatandaşların toplu ulaşım hizmetlerinden en çok şikayetçi olduğu alanlar nelerdir? 2019'dan bugüne kadar geçen sürede, toplu ulaşım hizmetlerinde memnuniyet oranlarında artış mı azalış mı gözlemlenmiştir? Bu değişim yıllara göre nasıldır? Vatandaş geri bildirimlerine yönelik kurumsal bir değerlendirme yapılmış mıdır? Bu değerlendirmeler neticesinde hazırlanan bir eylem planı veya iyileştirme raporu bulunmakta mıdır?" sorularını sordu.

Mecliste yapılan oylamada, Akça'nın soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

"7 senede 45 dosyanın 23'üne izin verilmemiş" Mansur Yavaş için soruşturma izin çıkacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
