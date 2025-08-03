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Ya klima çalışmıyor ya da kaza yapıyor! İstanbul'da metrobüs yine arıza verdi, yolcular isyan etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ya klima çalışmıyor ya da kaza yapıyor! İstanbul&#039;da metrobüs yine arıza verdi, yolcular isyan etti
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da metrobüs arızası meydana geldi. Cevizlibağ'da aniden arızalanan metrobüsten indirilen yolcular isyan etti. Şoförün ise arıza öncesi telefonda konuşması dikkat çekti.

Klimaların çalışmaması ve yaptığı kazalarla gündemden düşmeyen metrobüs hattı yine arıza ile gündemde. İstanbul'da arızalanan metrobüs Cevizlibağ durağına çekilerek, yolcular indirildi. Durakta yoğunluk oluşurken, şoförün yolculuk esnasında telefonla konuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

METROBÜS ANİDEN ARIZA YAPTI

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Cevizlibağ metrobüs durağına seyir halindeki 34 TR 6170 plakalı metrobüs aniden arızalandı. Şoför metrobüsü durdurarak, yolculara teknik bir sorun yaşandığını bildirdi. Arızanın ardından metrobüs durağa çekilip, yolcular indirildi. Yolcular bir süre durakta bekledikten sonra gelen başka bir metrobüse binerek yollarına devam etti. Arıza nedeniyle durakta kısa süreli yoğunluk oluştu.

Ya klima çalışmıyor ya da kaza yapıyor! İstanbul'da metrobüs yine arıza verdi, yolcular isyan etti - 1. Resim

ARIZA ÖNCESİ ŞOFÖR TELEFONLA KONUŞTU

Arıza öncesi şoförün telefonla konuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOLCULAR İSYAN ETTİ

Doğan Şenol, "Metrobüs arıza yaptı, bizi aşağıya indirdiler. Ya klima çalışmıyor ya arıza yapıyor, ya kaza yapıyor. Kaç kişi can verdi. Bunlara bir çözüm istiyoruz artık. Bu şekil olmaz. Şoför telefonla görüşüyordu, fren sistemi arızaya girdi. Kimse bedava binmiyor ki herkes parasını ödüyor. Ek sefer de koymuyorlar, insanlar üst üste gidiyor. Birçok vatandaş istediği saatte işe gidemiyor" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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