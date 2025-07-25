Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'un göbeğinde vahşet! 15 yaşındaki genç, metrobüs durağında adam öldürdü

İstanbul'un göbeğinde vahşet! 15 yaşındaki genç, metrobüs durağında adam öldürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;un göbeğinde vahşet! 15 yaşındaki genç, metrobüs durağında adam öldürdü
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından Mecidiyeköy'de, 15 yaşındaki gencin ittiği 60 yaşındaki engelli adam, kafasını beton zemine çarparak ağır yaralandı. 3 aylık tedavinin ardından Sezgin Gürsoy hayatını kaybederken saldırgan ise tutuklandı.

İstanbul’da adım atmanın en zor olduğu, en kalabalık lokasyonlarından Mecidiyeköy metrobüs durağında korkunç bir olay meydana geldi.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre 3 ay önce durakta bekleyen 60 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Sezgin Gürsoy, yanlışlıkla 15 yaşındaki bir lise öğrencisine ve babasına çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Duruma sinirlenen genç, Gürsoy'u itti. Kafasına betona çarpan Gürsoy, yoğun bakıma alındı. 3 aylık mücadelenin ardından yaşlı adam hayatını kaybetti.

İstanbul'un göbeğinde vahşet! 15 yaşındaki genç, metrobüs durağında adam öldürdü - 1. Resim

"HAFİFÇE İTTİRDİM"

Gözaltına alınan genç ifadesinde, “Önce bana sonra babama çarptı. Kasten yaptığını düşündüm, sadece hafifçe ittirdim. Yere düştü. Babamın tanık olarak dinlenmesini istiyorum” dedi.

Genç tutuklanırken olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Antalya'da orman yangını! Ekipler bölgede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Burdur’da gece yarısı kaza: Polis oğlunun ölümüyle sarsıldı - 3. SayfaGece yarısı kaza: Polis oğlunun ölümüyle sarsıldıÇantasından ölüm çıkardı... Selda Kaya cinayeti saniye saniye kamerada - 3. SayfaSelda Kaya cinayeti saniye saniye kameradaSevcan Demir cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Satır kırılıncaya kadar... - 3. SayfaVahşetin en net görüntüsü ortaya çıktı!Başkent'te peş peş feci kazalar! Hayatlar söndü... - 3. SayfaBaşkent'te peş peş feci kazalar! Hayatlar söndü...Yatsıdan sonra minarelerden gelen sürpriz uyarı! Başka çare kalmadı - 3. SayfaYatsıdan sonra minarelerden gelen sürpriz uyarıYol çalışması sırasında iki araç çarpıştı! Korkunç kazada 6’sı çocuk 14 kişi yaralandı - 3. SayfaYol çalışması sırasında iki araç çarpıştı! Korkunç kazada 6’sı çocuk 14 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...