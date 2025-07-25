İstanbul'un göbeğinde vahşet! 15 yaşındaki genç, metrobüs durağında adam öldürdü

İstanbul'un en yoğun metrobüs duraklarından Mecidiyeköy'de, 15 yaşındaki gencin ittiği 60 yaşındaki engelli adam, kafasını beton zemine çarparak ağır yaralandı. 3 aylık tedavinin ardından Sezgin Gürsoy hayatını kaybederken saldırgan ise tutuklandı.

İstanbul’da adım atmanın en zor olduğu, en kalabalık lokasyonlarından Mecidiyeköy metrobüs durağında korkunç bir olay meydana geldi.

Ekol TV’den Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre 3 ay önce durakta bekleyen 60 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Sezgin Gürsoy, yanlışlıkla 15 yaşındaki bir lise öğrencisine ve babasına çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Duruma sinirlenen genç, Gürsoy'u itti. Kafasına betona çarpan Gürsoy, yoğun bakıma alındı. 3 aylık mücadelenin ardından yaşlı adam hayatını kaybetti.

"HAFİFÇE İTTİRDİM"

Gözaltına alınan genç ifadesinde, “Önce bana sonra babama çarptı. Kasten yaptığını düşündüm, sadece hafifçe ittirdim. Yere düştü. Babamın tanık olarak dinlenmesini istiyorum” dedi.

Genç tutuklanırken olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.