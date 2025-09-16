İstanbul'da hareketli anlar! Metrobüs yandı, yolcular tahliye edildi
Güncelleme:
Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, seferlerde bir süre aksama meydana geldi.
İstanbullular güne hareketli başladı. Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
SEFERLER AKSADI
Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süre aksama da yaşandı. Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
