İstanbul'da hareketli anlar! Metrobüs yandı, yolcular tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı/Anadolu Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, seferlerde bir süre aksama meydana geldi.

İstanbullular güne hareketli başladı. Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı yakınında Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.

İstanbul'da hareketli anlar! Metrobüs yandı, yolcular tahliye edildi - 1. Resim

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

İstanbul'da hareketli anlar! Metrobüs yandı, yolcular tahliye edildi - 2. Resim

SEFERLER AKSADI

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süre aksama da yaşandı. Motor bölümü yanan metrobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

 

