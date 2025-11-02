Edirne'de zincirleme kaza! Hayatını kaybeden ve yaralılar var
Edirne'de feci bir kaza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tır ile üç otomobil çarpıştı. Zincirleme olaya ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kaza yeri adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR, EKİPLER OLAY YERİNDE
Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 yaralı ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
