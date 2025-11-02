Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Edirne'de zincirleme kaza! Hayatını kaybeden ve yaralılar var

Edirne'de zincirleme kaza! Hayatını kaybeden ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edirne'de feci bir kaza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tır ile üç otomobil çarpıştı. Zincirleme olaya ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Edirne-Lalapaşa kara yolunda feci bir kaza meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki tır ile üç otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kaza yeri adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Edirne'de zincirleme kaza! Hayatını kaybeden ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLÜ VE YARALILAR VAR, EKİPLER OLAY YERİNDE

Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. İlk belirlemelere göre kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 yaralı ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

