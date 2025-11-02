Arda Güler sahaya çıkıyor, Fenerbahçe kazanıyor! İşte kasaya giren para...

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 75'inci resmi maçla birlikte Fenerbahçe'ye bir kez daha kazandırdı. Genç yıldızın sözleşmesinde yer alan özel madde gereği, sarı-lacivertliler 2 milyon euro daha bonus geliri elde etti.

GELİR 26 MİLYON EUROYU BULDU

2023 yazında 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İspanyol devine transfer olan Arda Güler için yapılan anlaşmada, performansa bağlı ek ödemeler de bulunuyordu. Bu maddelerden biri, oyuncunun her 25 resmi maçta forma giymesi durumunda Fenerbahçe’ye 2 milyon euro ek ödeme yapılmasını öngörüyordu.

Bu kapsamda:

25. maçında 2 milyon euro,

2 milyon euro, 50. maçında 2 milyon euro,

2 milyon euro, 75. maçında 2 milyon euro olmak üzere Fenerbahçe toplam 6 milyon euro bonus kazanmış oldu.

Böylece kulübün Arda Güler transferinden elde ettiği toplam gelir, bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euroya (yaklaşık 1,5 milyar TL) ulaştı.

2024-2025 SEZONU PERFORMANSI

20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol ve 8 asist üretti. LaLiga'da Valencia karşısında 4-0 kazanılan maçta Kylian Mbappe'nin ikinci golünün asistini yapan Arda, hem istatistikleri hem de oyun içindeki etkisiyle teknik direktör Xabi Alonso’nun sisteminde önemli bir rol üstlendi.