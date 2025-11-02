Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Edirne'de otomobil, ekmek fırınına girdi: 4 kişi yaralandı

Edirne'de otomobil, ekmek fırınına girdi: 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Edirne&#039;de otomobil, ekmek fırınına girdi: 4 kişi yaralandı
Edirne’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ekmek fırınına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

İ.K. (78) idaresindeki otomobil, Sabuni Mahallesi Lise Bayırı Sokak'ta kontrolden çıkarak Eski İstanbul Caddesi'ndeki ekmek fırınına girdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 2 fırın çalışanı ve bir müşteri sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

