2 yaşındaki Dilan'ın parmağı koptu, itfaiye 3 saat aradı! Batman'da yürek burkan kaza
İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Batman'daki bir AVM'de yürek burkan bir olay yaşandı. Yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki Dilan'ın parmağı, merdivene sıkışarak koptu. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren aramasına rağmen kopan parmak bulunamadı.
Batman merkezdeki bir AVM’ye ailesi ile giden 2 yaşındaki Dilan Seyran Taş, yürüyen merdivenle üst kata çıkacağı sırada dengesini kaybederek düştü.
PARMAĞI YÜRÜYEN MERVİDENE SIKIŞIP KOPTU
Düşme esnasında Taş’ın yürüyen merdiven basamağına sıkışan parmağı koptu.
Durumun bildirilmesi üzerine AVM’ye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaşındaki çocuk ambulans ile hastaneye kaldırılırken itfaiye ekipleri kopan parmağı aradı.
Ekiplerin 3 saat süren parmak bulma çabası sonuçsuz kaldı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı