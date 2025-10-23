Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır'da kahreden kaza! Suat Büyükbaş canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da meydana gelen feci kazada motosiklet, tıra arkadan çarptı. Olayda vefat eden motosikletli gencin diş hekimliği okuduğu öğrenildi.

Kaza, dün Batman-Bismil kara yolunda meydana geldi. Batman'dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan Suat Büyükbaş daresindeki motosiklet, tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Diyarbakır'da kahreden kaza! Suat Büyükbaş canından oldu - 1. Resim

DOKTOR ADAYI CANINDAN OLDU

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Büyükbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Batman Üniversitesi Diş hekimliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Suat Büyükbaş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

